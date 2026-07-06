เสพน้ำแข็งแบบไหนให้โลกจำ? นี่เลย! กลัวทำไมคนอยู่ตั้งเยอะ นั่งเสพชิล ๆ ที่ช้างสี่เศียร
เพจ **"บิ๊กเกรียน"** โพสต์รายงานเหตุการณ์การจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติด บริเวณอนุสาวรีย์ช้างสี่เศียร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หลังเจ้าหน้าที่เทศกิจและตำรวจสายตรวจเข้าตรวจสอบจนสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยไว้ได้
โดยเพจระบุว่า เมื่อวันที่ **5 มิถุนายน 2569 เวลา 17.21 น.** เจ้าหน้าที่เทศกิจเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ **สน.ชนะสงคราม** ได้เข้าจับกุมชายรายหนึ่ง ซึ่งอ้างว่าเดินทางมาจากจังหวัดสุรินทร์ ภายในบริเวณอนุสาวรีย์ช้างสี่เศียร
จากการตรวจค้น เจ้าหน้าที่พบสิ่งที่เชื่อว่าเป็น **ยาไอซ์** พร้อมอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเสพยาเสพติด จึงควบคุมตัวพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน **สน.ชนะสงคราม** เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับชนิดและปริมาณของกลาง ตลอดจนผลการตรวจพิสูจน์ จะเป็นไปตามสำนวนการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ โดยผู้ถูกจับกุมยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์ตามหลักกฎหมาย จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด
#NEWS1 รายงาน