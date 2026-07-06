สมชาย เดือด! โกงสอบท้องถิ่น จนบัดนี้ ยังไม่มีขรก.-นักการเมือง-หัวโจก ถูกจับกุมแม้แต่คนเดียว
คุณสมชาย แสวงการ อดีตสมาชิกวุฒิสภา โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ แสดงความคิดเห็นถึงความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบคัดเลือกบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยตั้งข้อสังเกตว่า แม้คดีดังกล่าวจะเป็นประเด็นใหญ่ที่สังคมให้ความสนใจและมีการแถลงความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ปรากฏว่ามีการจับกุมข้าราชการ ผู้เกี่ยวข้องจากภาคเอกชน นักการเมือง หรือผู้ที่ถูกมองว่าเป็นหัวหน้าขบวนการแม้แต่รายเดียว
ในโพสต์ดังกล่าว คุณสมชาย ระบุว่า
*"กลิ่นตุ ๆ คดีทุจริตสอบท้องถิ่น แถลงข่าวใหญ่รายวัน จนบัดนี้ยังไม่มีข้าราชการ เอกชน นักการเมือง หัวโจกขบวนการ ถูกจับกุมจริง แม้แต่คนเดียว? อย่า #ปาหี่ #ฆ่าตัดตอน #ปลาซิว"*
คุณสมชายยังใช้แฮชแท็ก **#ปาหี่ #ฆ่าตัดตอน #ปลาซิว** เพื่อสะท้อนข้อกังวลว่า การดำเนินคดีอาจมุ่งไปที่ผู้เกี่ยวข้องระดับล่าง ขณะที่ผู้บงการหรือผู้มีบทบาทสำคัญในขบวนการอาจยังไม่ถูกดำเนินคดี
อย่างไรก็ตาม ข้อความดังกล่าวเป็นความคิดเห็นและข้อสังเกตของคุณสมชายต่อการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะที่คดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการสืบสวนและดำเนินการตามกระบวนการกฎหมาย โดยผู้ที่ถูกกล่าวหาทุกคนยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์ตามหลักกฎหมาย จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด
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