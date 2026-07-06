นักข่าวร้องกันจอมพลัง อ้างถูกคณะทำงานนายกฯ บุกคอนโด หลังตามหาภาพวงจรปิด
เพจ กันจอมพลัง ช่วยสู้ เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้จะมีนักข่าวรายหนึ่งเดินทางเข้าขอความช่วยเหลือ หลังอ้างว่าถูกนักการเมือง ซึ่งอ้างตัวว่าเป็นคณะทำงานของนายกรัฐมนตรี คุกคามภายหลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการทำงานของบุคคลดังกล่าว
ตามข้อมูลที่เพจระบุ นักข่าวได้พยายามตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า นักการเมืองรายดังกล่าวเป็นคณะทำงานของนายกรัฐมนตรีจริงหรือไม่ แต่ภายหลังนักการเมืองเกิดความไม่พอใจ และเดินทางไปเผชิญหน้ากับนักข่าวที่คอนโด โดยมีการพูดคุยกันช่วงหนึ่งก่อนจะแยกย้ายกันไป
อย่างไรก็ตาม นักข่าวเกิดความกังวลเรื่องความปลอดภัย จึงได้ขอภาพจากกล้องวงจรปิดของคอนโดไว้เป็นหลักฐาน แต่เหตุการณ์กลับไม่จบลง เมื่อมีการกล่าวอ้างว่า นักการเมืองพร้อมพวกได้เดินทางตามไปยังห้องที่ติดตั้งเครื่องบันทึกภาพวงจรปิด เปิดห้องเข้าไปทำร้ายผู้ที่อยู่ภายในห้อง ก่อนจะนำแฟลชไดรฟ์ที่เสียบอยู่กับเครื่องบันทึกภาพวงจรปิดติดตัวออกไปด้วย
ผู้ร้องเรียนยังอ้างว่า นักการเมืองรายดังกล่าวมีภาพถ่ายร่วมกับผู้ใหญ่ของบ้านเมืองหลายคน และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในหลายหน่วยงาน จึงเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม หากดำเนินการร้องเรียนตามกระบวนการปกติ จึงตัดสินใจเข้าขอความช่วยเหลือจากกันจอมพลัง
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทั้งหมดในขณะนี้ยังเป็น ข้อกล่าวอ้างจากฝ่ายผู้ร้องเรียน ซึ่งยังไม่ได้รับการชี้แจงจากผู้ถูกกล่าวหา และยังไม่มีผลการสอบสวนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ขณะที่สังคมกำลังจับตาว่า การเปิดเผยรายละเอียดและหลักฐานจากทั้งสองฝ่ายจะเป็นอย่างไรต่อไป
เครดิตข้อมูล : เพจกันจอมพลัง ช่วยสู้
#News1 รายงาน