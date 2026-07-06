เพจแพทย์ชนบทโพสต์ถึง "อนุทิน" ถามหาจริยธรรมเจ้าของนโยบายกัญชา
เพจ ชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นถึงสถานการณ์ "กัญชาเสรี" ในประเทศไทย โดยระบุว่า วิกฤตที่เกิดขึ้นในขณะนี้ไม่ใช่เพียงปัญหายาเสพติด ไม่ใช่แค่ปัญหาด้านสาธารณสุข และไม่ใช่เพียงปัญหาภาพลักษณ์ของประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็น "บททดสอบจริยธรรมทางการเมือง" ของผู้ที่เคยเป็นเจ้าของและผลักดันนโยบายดังกล่าว
ข้อความของเพจระบุว่า ผู้ที่ผลักดันนโยบายควรออกมารับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม พร้อมตั้งคำถามถึงจริยธรรมและความรับผิดชอบทางการเมืองของเจ้าของนโยบาย โดยแม้จะไม่ได้เอ่ยชื่อบุคคลโดยตรงในข้อความดังกล่าว แต่ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์จำนวนมากเชื่อมโยงไปถึง นายอนุทิน ชาญวีรกูล ซึ่งเป็นผู้ผลักดันนโยบายปลดล็อกกัญชาในช่วงที่ผ่านมา
ภายหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป มีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์จำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น ทั้งผู้ที่เห็นด้วยกับการตั้งคำถามเรื่องความรับผิดชอบของผู้กำหนดนโยบาย และผู้ที่มองว่าควรพิจารณาผลกระทบของการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการกำกับดูแลที่เกิดขึ้นหลังการปลดล็อกกัญชา มากกว่าการกล่าวถึงบุคคลเพียงฝ่ายเดียว
ทั้งนี้ ประเด็นกัญชาเสรียังคงเป็นหนึ่งในประเด็นที่สังคมไทยถกเถียงอย่างต่อเนื่อง โดยมีทั้งฝ่ายที่สนับสนุนการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจ และฝ่ายที่กังวลต่อผลกระทบด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และการเข้าถึงของเยาวชน
เครดิตข้อมูล : ชมรมแพทย์ชนบท
#News1 รายงาน