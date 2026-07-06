ทนายอั๋นทำสะเทือน! นัดบุก กกต. วันนี้ 13.30 น. มอบดอกไม้ 4 กกต. โยงคดีฮั้ว สว.
ทนายอั๋น บุรีรัมย์ โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ประกาศนัดหมายในวันนี้ วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2569 เวลา 13.30 น. เตรียมเดินทางไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พร้อมระบุว่าจะนำดอกไม้ไปมอบให้กรรมการการเลือกตั้ง 4 คน โดยเชื่อมโยงกับประเด็นคดี "ฮั้ว สว." จนสร้างกระแสจับตาจากสังคมอย่างกว้างขวาง
ในโพสต์ดังกล่าว ทนายอั๋นระบุข้อความว่า "เกิดอะไรขึ้น?? พรุ่งนี้ 'ทนายอั๋น' เตรียมมอบดอกไม้ให้ กกต. 4 คน... อ้าวเฮ้ย คดีฮั้ว สว. ต้องมีอะไรสักอย่าง เจอกัน เวลา 13.30 น. #ไอ้หอกหัก" พร้อมเชิญชวนผู้ติดตามร่วมสังเกตการณ์ แต่ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดว่า การมอบดอกไม้ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หรือความหมายอย่างไร
ภายหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป มีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เข้ามาแสดงความคิดเห็นและคาดเดาถึงความเคลื่อนไหวที่จะเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยหลายฝ่ายจับตาว่าอาจเกี่ยวข้องกับความคืบหน้าของคดีฮั้วเลือกสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม ขณะที่บางส่วนรอติดตามว่าทนายอั๋นจะยื่นหนังสือ เปิดเผยข้อมูล หรือแสดงจุดยืนต่อ กกต. ในรูปแบบใด
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีคำชี้แจงจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับการนัดหมายดังกล่าว และยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมจากทนายอั๋นเกี่ยวกับเหตุผลของการนำดอกไม้ไปมอบให้กรรมการ กกต. ทั้ง 4 คน
เครดิตข้อมูล : ทนายอั๋น บุรีรัมย์
#News1 รายงาน