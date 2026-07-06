เพจดังแฉ! จีนเทาทำบัตรประชาชน-ใบขับขี่ยังน้อยไป ล่าสุดอ้างทำพาสปอร์ตไทยได้แล้ว
เพจ Army Military Force โพสต์ข้อความตั้งข้อสังเกตถึงกรณีที่ชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีนและชาวตะวันตก มีการเผยแพร่คลิปและภาพถ่ายอวดเอกสารราชการของไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จากเดิมที่พบการอวดบัตรประชาชนและใบอนุญาตขับขี่ไทย ล่าสุดยังมีการอ้างถึงการถือครองหนังสือเดินทางไทย หรือพาสปอร์ตไทย พร้อมแนะนำวิธีใช้ชีวิตระยะยาวในประเทศไทย จนเกิดคำถามจากสังคมว่าเอกสารดังกล่าวได้มาอย่างไร
โพสต์ดังกล่าวระบุว่า หากข้อมูลที่ปรากฏเป็นความจริง ถือเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่ง เพราะการออกเอกสารสำคัญของรัฐย่อมต้องผ่านกระบวนการของหน่วยงานราชการ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า หากมีการออกเอกสารโดยไม่ชอบ ย่อมมีผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการของรัฐ และเรียกร้องให้กระทรวงมหาดไทยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง
ประเด็นดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์จำนวนมาก โดยมีทั้งผู้ที่เรียกร้องให้รัฐเร่งตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และผู้ที่เสนอว่าควรตรวจสอบกรณีดังกล่าวอย่างรอบด้าน เนื่องจากการถือครองสัญชาติไทยและหนังสือเดินทางไทยมีกระบวนการตามกฎหมายที่ชัดเจน หากพบการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ควรดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
อย่างไรก็ตาม ข้อความดังกล่าวเป็นการกล่าวอ้างและตั้งข้อสังเกตจากเพจผู้โพสต์ ซึ่งยังไม่มีการยืนยันข้อเท็จจริงจากหน่วยงานภาครัฐว่ามีการออกหนังสือเดินทางไทยโดยมิชอบตามที่ถูกกล่าวอ้างหรือไม่
เครดิตข้อมูล : Army Military Force
#News1 รายงาน