ทูตฟิลิปปินส์กระชับความสัมพันธ์กัมพูชา ฮุนมาเนตเล่าความข้างเดียวรัวๆ ไทยคือตัวร้ายเช่นเคย
รัฐบาลกัมพูชาเปิดเผยว่า นางเฟลอริดา แอนน์ คามิลล์ พี. มาโย เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำกัมพูชาที่กำลังจะพ้นวาระ ได้เข้าอำลาสมเด็จมหาบวรธิบดี ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ ทำเนียบสันติภาพ (Peace Palace)
ในการหารือครั้งนี้ เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์กล่าวชื่นชมพัฒนาการของกัมพูชา พร้อมยืนยันการสานต่อความร่วมมือระหว่างสองประเทศในหลายด้าน ทั้งการค้า การศึกษา เกษตรกรรม วัฒนธรรม ความมั่นคง การปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ และย้ำว่าคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียนที่ฟิลิปปินส์เป็นผู้นำ จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นกลาง
ขณะที่แถลงการณ์ของรัฐบาลกัมพูชาระบุว่า สมเด็จฮุน มาเนต ได้ใช้โอกาสดังกล่าวชี้แจงสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา พร้อมย้ำจุดยืนของกัมพูชาว่า ข้อพิพาทที่ยังคงอยู่ควรได้รับการแก้ไขด้วยสันติวิธี ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและข้อตกลงทวิภาคีที่มีอยู่
อย่างไรก็ตาม เนื้อหาที่เผยแพร่โดยรัฐบาลกัมพูชาถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ว่า เป็นการนำเสนอข้อมูลจากมุมมองของกัมพูชาเพียงด้านเดียว โดยอธิบายสถานการณ์ชายแดนในลักษณะที่ทำให้ไทยถูกมองเป็นฝ่ายก่อปัญหา ขณะที่ไม่มีการนำเสนอคำชี้แจงหรือมุมมองจากฝ่ายไทยประกอบ จึงทำให้หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่า การสื่อสารลักษณะนี้อาจสร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์ที่ไม่รอบด้าน
ทั้งนี้ จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีข้อมูลว่าระหว่างการพบหารือดังกล่าว ฝ่ายฟิลิปปินส์ได้แสดงท่าทีหรือความเห็นต่อประเด็นชายแดนไทย–กัมพูชาเพิ่มเติมนอกเหนือจากถ้อยแถลงที่รัฐบาลกัมพูชาเผยแพร่
เครดิตข้อมูล : KPT English
#News1 รายงาน