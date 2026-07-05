แม่ริมเดือด! ชาวบ้านรวมพลังค้านโรงงานยางมะตอย หวั่นกระทบสุขภาพ-สิ่งแวดล้อม
ชาวบ้านบ้านต้นผึ้ง หมู่ 2 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รวมตัวแสดงจุดยืนคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงงานยางมะตอยที่เตรียมดำเนินการในพื้นที่ใกล้ชุมชน โดยแสดงความกังวลว่า หากโครงการเดินหน้าต่อ อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน รวมถึงก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
กระแสการคัดค้านเกิดขึ้นระหว่างการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมสะท้อนข้อห่วงใยเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานยางมะตอย ทั้งในด้านคุณภาพอากาศ มลพิษ และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
ด้าน พุธิตา ชัยอนันต์ สส.เชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่ร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พร้อมรับหนังสือจากตัวแทนชาวบ้าน เพื่อขอให้ช่วยติดตามกระบวนการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการและการก่อสร้างโรงงาน โดยระบุว่าจะนำเรื่องเสนอต่อคณะกรรมาธิการที่ดินและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้มีการตรวจสอบรายละเอียดของโครงการต่อไป
ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวยังอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะที่ชาวบ้านยืนยันว่าจะติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างต่อเนื่อง และเรียกร้องให้ทุกขั้นตอนดำเนินไปด้วยความโปร่งใส พร้อมคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ
รายงานข่าวนี้เรียบเรียงจากข้อมูลที่เผยแพร่โดยเพจ แม่ริมเชียงใหม่
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