2 โพลใหญ่สะท้อนตรงกัน คะแนนประเมินผลงาน "อนุทิน" ลดลง
ผลสำรวจความคิดเห็นจาก 2 สำนักโพลชื่อดัง ได้แก่ นิด้าโพล และสวนดุสิตโพล สะท้อนแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน โดยคะแนนประเมินผลงานของนายอนุทิน ชาญวีรกูล ปรับลดลงเมื่อเทียบกับการสำรวจในช่วงก่อนหน้า ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่อการทำงานของรัฐบาลในหลายประเด็น
ข้อมูลจาก สวนดุสิตโพล ดัชนีการเมืองไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2569 ระบุว่า คะแนนประเมินผลงานของนายกรัฐมนตรี ลดลงจาก 3.90 คะแนน ในเดือนมีนาคม เหลือ 3.61 คะแนน ในเดือนมิถุนายน สะท้อนว่าความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาลอ่อนตัวลงในช่วงที่ผ่านมา
ขณะที่ผลสำรวจของ นิด้าโพล ซึ่งเผยแพร่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ก็สะท้อนแนวโน้มในทิศทางเดียวกัน โดยประชาชนจำนวนมากยังแสดงความกังวลต่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ และประสิทธิภาพการบริหารราชการ ส่งผลให้ระดับความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลยังไม่ฟื้นตัวอย่างชัดเจน
ทั้งนี้ ผลสำรวจของทั้งสองสำนักเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนในช่วงเวลาที่มีการสำรวจ ไม่ใช่ข้อยุติหรือข้อชี้ขาดทางการเมือง แต่ถือเป็นอีกหนึ่งดัชนีที่สะท้อนมุมมองของประชาชนต่อผลงานของรัฐบาล ซึ่งยังต้องติดตามว่าการดำเนินนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ในระยะต่อไป จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นกลับคืนมาได้หรือไม่
#News1 รายงาน