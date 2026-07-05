ณวัฒน์ ตามหาความเคลื่อนไหว "ศุภจี" หลังโชว์รถพุ่มพวง เงียบหายไปเลย
กลายเป็นอีกหนึ่งโพสต์ที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ หลัง ณวัฒน์ อิสรไกรศีล โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า "คิดถึงคุณศุภจี หลังโชว์รถพุ่มพวงหายไปเลย" จนมีผู้ใช้งานโซเชียลเข้าไปแสดงความคิดเห็นและแชร์โพสต์ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
การโพสต์ของณวัฒน์ มีขึ้นท่ามกลางกระแสที่หลายคนตั้งข้อสังเกตถึงความเคลื่อนไหวของ ศุภจี สุธรรมพันธุ์ หลังจากก่อนหน้านี้เคยมีบทบาทและออกมาสื่อสารต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการผลักดันแนวคิดและนโยบายเกี่ยวกับการนำสินค้าไทยไปขยายตลาดในต่างประเทศ จนสร้างความคาดหวังให้กับภาคธุรกิจและประชาชนจำนวนไม่น้อย
อย่างไรก็ตาม ภายหลังรัฐบาลชุดปัจจุบันเข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มรูปแบบ หลายฝ่ายมองว่าความเคลื่อนไหวของศุภจีในประเด็นดังกล่าวลดลงอย่างเห็นได้ชัด ประกอบกับก่อนหน้านี้ยังมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากกรณีการเปิดเผยรถยนต์หรู หรือที่โลกออนไลน์เรียกว่า "รถพุ่มพวง" ทำให้โพสต์ของณวัฒน์ถูกตีความว่าเป็นการตั้งคำถามถึงบทบาทและความเคลื่อนไหวที่เงียบหายไปในช่วงหลัง
ทั้งนี้ ณวัฒน์ไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมว่าหมายถึงเหตุการณ์ใดเป็นการเฉพาะ และผู้ที่ถูกกล่าวถึงก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงต่อข้อความดังกล่าว
ภายหลังโพสต์เผยแพร่ออกไป มีผู้ใช้งานโซเชียลจำนวนมากร่วมแสดงความคิดเห็น โดยบางส่วนระบุว่า อยากเห็นการกลับมาสื่อสารหรือผลักดันนโยบายด้านการส่งออกสินค้าไทยอย่างต่อเนื่องเช่นที่ผ่านมา ขณะที่อีกส่วนมองว่าเป็นเพียงการหยอกล้อผ่านสื่อสังคมออนไลน์เท่านั้น
#News1 รายงาน