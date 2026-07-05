กรมพัฒน์ตัวดี? ปล่อยนอมินีอัปรีย์ยึดเกาะพะงัน
นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ดำเนินรายการ "สนธิเล่าเรื่อง" เปิดประเด็นวิพากษ์การทำงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยตั้งคำถามว่าการกำกับดูแลการจดทะเบียนนิติบุคคลที่หละหลวม อาจเป็นช่องให้ขบวนการนอมินีใช้คนไทยเป็นตัวแทนจัดตั้งบริษัท ก่อนเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นและกรรมการ จนถูกกล่าวหาว่าเอื้อให้ชาวต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจและถือครองผลประโยชน์บนเกาะพะงัน
นายสนธิระบุว่า ปัญหาดังกล่าวสะสมมานานหลายปี จากเดิมเป็นเพียงพฤติกรรมของชาวต่างชาติบางกลุ่ม ก่อนขยายตัวเป็นเครือข่ายธุรกิจขนาดใหญ่ ทั้งโรงแรม พูลวิลลา รถเช่า ร้านอาหาร และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยอาศัยคนไทยเป็นนอมินีในการจดทะเบียนบริษัท แล้วจึงเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการหรือผู้ถือหุ้นผ่านระบบออนไลน์ในภายหลัง
นายสนธิยังอ้างข้อมูลการสืบสวนว่า พบผู้มีชื่อเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งบริษัทจำนวนมากผิดสังเกต บางรายมีชื่อเชื่อมโยงกับบริษัทกว่า 200 แห่ง และมีการถือหุ้นไขว้กันเป็นเครือข่าย พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าระบบตรวจสอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอาจมีช่องโหว่ เปิดโอกาสให้บริษัทไทยถูกใช้เป็นเครื่องมือของชาวต่างชาติในการดำเนินธุรกิจ
นอกจากนี้ ยังระบุว่าพบสำนักงานบัญชีและสำนักงานกฎหมายบางแห่ง ทำหน้าที่จัดหาผู้ถือหุ้นหรือนอมินีชาวไทย เพื่อใช้จดทะเบียนบริษัท ก่อนเปลี่ยนโครงสร้างและส่งต่อให้ชาวต่างชาติใช้ดำเนินธุรกิจ พร้อมอ้างข้อมูลว่ามีบริษัทต้นน้ำ 6 แห่ง เชื่อมโยงกับนิติบุคคลรวมกว่า 483 บริษัท และพบความเชื่อมโยงกับการถือครองอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าข่ายต้องสงสัยอีกหลายแห่ง
ทั้งนี้ เนื้อหาดังกล่าวเป็นข้อกล่าวหาและข้อสังเกตที่ นายสนธิ ลิ้มทองกุล นำเสนอผ่านรายการ "สนธิเล่าเรื่อง" โดยเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการตามกฎหมายหากพบการกระทำผิด ขณะที่หน่วยงานที่ถูกพาดพิงยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการต่อข้อกล่าวหาดังกล่าว
#News1 รายงาน