บอยคอตสินค้าไทยไม่สำเร็จ เหตุสินค้ากัมพูชาคุณภาพห่วยแตก
กระแสการรณรงค์บอยคอตสินค้าไทยในกัมพูชา ยังคงถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางข้อสังเกตว่ามาตรการดังกล่าวอาจไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ เนื่องจากผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยยังคงต้องพึ่งพาสินค้าไทย ทั้งในด้านคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และมาตรฐานการผลิต
มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านรายการ Sondhitalk ระบุว่า หลังเกิดกระแสบอยคอตสินค้าไทย ผู้ผลิตและผู้นำเข้าสินค้าบางส่วนในกัมพูชาได้เร่งนำสินค้าภายในประเทศหรือสินค้านำเข้าจากแหล่งอื่นเข้ามาทดแทน แต่หลายรายการถูกตั้งข้อสังเกตว่ามีคุณภาพต่ำกว่าสินค้าที่เคยวางจำหน่ายเดิม บางประเภทมีการกล่าวอ้างว่าพบปัญหาสินค้าปลอมปน หรือสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะเครื่องสำอางที่มีข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภค
ขณะเดียวกัน ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่า แม้จะมีการรณรงค์ไม่สนับสนุนสินค้าไทย แต่ในความเป็นจริงยังคงพบสินค้าจากประเทศไทยวางจำหน่ายในห้างค้าปลีกหลายแห่ง เพียงแต่บางส่วนถูกย้ายตำแหน่งการจัดวางให้ไม่โดดเด่นเหมือนเดิม ขณะที่บางฝ่ายตั้งคำถามว่า หากการแบนสินค้าไทยมีประสิทธิภาพจริง เหตุใดจึงยังมีการลักลอบนำเข้าสินค้าไทย และยังพบสินค้าดังกล่าวในท้องตลาดอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวเป็นการนำเสนอและข้อสังเกตจากรายการ Sondhitalk ซึ่งสะท้อนมุมมองต่อสถานการณ์การบริโภคสินค้าในกัมพูชา ส่วนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคุณภาพสินค้าแต่ละประเภท และผลกระทบจากการรณรงค์บอยคอต ยังเป็นประเด็นที่ควรติดตามจากข้อมูลและการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
เครดิต : Sondhitalk
#News1 รายงาน