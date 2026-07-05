ดีใจกับโรงกลั่น? รสนาแฉ รบ.ไม่เช็กสต๊อกน้ำมัน โรงกลั่นกำไรทะยาน 900%
น.ส.รสนา โตสิตระกูล ประธานอนุกรรมการด้านบริการสาธารณะ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม สภาผู้บริโภค และอดีตสมาชิกวุฒิสภา กล่าวระหว่างเวทีเสวนาของ "สภาที่ 3" ตั้งข้อสังเกตต่อการบริหารจัดการด้านพลังงานของภาครัฐ โดยระบุว่าการไม่ตรวจสอบปริมาณน้ำมันคงคลังก่อนการปรับขึ้นราคาน้ำมัน อาจเปิดช่องให้ผู้ประกอบการบางส่วนได้รับผลประโยชน์จากส่วนต่างของราคา
รสนาระบุว่า ในช่วงที่เกิดวิกฤตราคาน้ำมันจากสถานการณ์ความขัดแย้งในต่างประเทศ ค่าการกลั่นของโรงกลั่นน้ำมันพุ่งสูงกว่าระดับปกติ ส่งผลให้โรงกลั่นบางแห่งมีกำไรเพิ่มขึ้นถึง 200-900% ขณะที่ประเทศไทยยังไม่มีมาตรการจัดเก็บภาษีลาภลอยจากกำไรส่วนเกินดังกล่าว เพื่อนำเงินกลับมาบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน
อดีตสมาชิกวุฒิสภายังตั้งข้อสังเกตว่า หากไม่มีการตรวจสอบสต๊อกน้ำมันที่มีอยู่ก่อนอนุญาตให้ปรับราคาขายปลีก ผู้ที่มีน้ำมันคงคลังเดิมอาจได้รับกำไรจากส่วนต่างของราคาที่เพิ่มขึ้น พร้อมตั้งคำถามว่า เหตุใดจึงไม่มีการดำเนินมาตรการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภค
นอกจากนี้ รสนายังเรียกร้องให้ภาครัฐทบทวนกลไกกำกับดูแลราคาพลังงานและการบริหารจัดการสต๊อกน้ำมัน รวมถึงพิจารณามาตรการที่เหมาะสมในการจัดเก็บผลประโยชน์ส่วนเกินจากภาคธุรกิจพลังงานในช่วงวิกฤต เพื่อนำกลับมาช่วยลดภาระของประชาชน
ความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นระหว่างการเสวนาหัวข้อ "คอร์รัปชันพลังงาน กักตุนน้ำมันขึ้นราคา : รัฐบาลทำเพื่อประชาชนหรือกลุ่มทุน?" ซึ่งจัดโดย "สภาที่ 3" เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2569 โดยมีนักวิชาการ ผู้แทนภาคประชาชน และนักการเมืองร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างพลังงานของประเทศไทย
ทั้งนี้ ข้อความดังกล่าวเป็นการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอของ น.ส.รสนา โตสิตระกูล ที่นำเสนอในเวทีเสวนา และยังไม่มีคำชี้แจงจากหน่วยงานภาครัฐหรือผู้ประกอบการที่ถูกกล่าวถึงต่อประเด็นดังกล่าว
#NEWS1 รายงาน