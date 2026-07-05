ม.ล.กรเดือด! ซัด "กลุ่มทุนคุมรัฐ" ปล้นประชาชนถูกกฎหมาย
ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี นักวิชาการอิสระด้านพลังงาน และแกนนำเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย กล่าวระหว่างเวทีเสวนาของ "สภาที่ 3" วิพากษ์โครงสร้างพลังงานของประเทศไทยอย่างเผ็ดร้อน โดยระบุว่าปัจจุบันประเทศกำลังเผชิญปัญหา "กลุ่มทุนคุมรัฐ" จนส่งผลให้ประชาชนต้องแบกรับต้นทุนด้านพลังงานที่สูงเกินความเป็นจริง
ม.ล.กรกล่าวว่า ราคาน้ำมันและค่าไฟฟ้าของไทยอยู่ในระดับสูงกว่าหลายประเทศคู่แข่งในภูมิภาค ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทำให้นักลงทุนจำนวนไม่น้อยหันไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านแทน
พร้อมกันนี้ ยังตั้งข้อสังเกตว่า การกำหนดราคาน้ำมันของไทยยังอ้างอิงต้นทุนและราคาจากต่างประเทศ ทั้งที่ประเทศไทยมีโรงกลั่นน้ำมันของตนเอง ส่งผลให้เกิดต้นทุนที่ประชาชนต้องรับภาระโดยไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของการผลิตภายในประเทศ
ม.ล.กรยังวิจารณ์โครงสร้างการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจและภาคพลังงาน โดยเห็นว่ากฎหมายบางฉบับเปิดช่องให้ข้าราชการเข้าไปนั่งเป็นกรรมการในภาคธุรกิจ จนอาจก่อให้เกิดความทับซ้อนของผลประโยชน์ พร้อมเปรียบเปรยว่าเป็นการให้ "กรรมการลงมาเป็นผู้เล่นเอง" ซึ่งควรได้รับการทบทวนและแก้ไข
นอกจากนี้ ยังแสดงความกังวลว่า หากโครงสร้างด้านพลังงานยังไม่ถูกปฏิรูป ประเทศไทยอาจสูญเสียความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจมากขึ้น และมีความเสี่ยงที่จะตามหลังประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน
ความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นระหว่างการเสวนาในหัวข้อ "คอร์รัปชันพลังงาน กักตุนน้ำมันขึ้นราคา : รัฐบาลทำเพื่อประชาชนหรือกลุ่มทุน?" ซึ่งจัดโดย "สภาที่ 3" เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2569 โดยมีนักวิชาการ ผู้แทนภาคประชาชน และนักการเมืองร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโครงสร้างพลังงานของประเทศไทย
ทั้งนี้ เนื้อหาข้างต้นเป็นการสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอของ ม.ล.กรกสิวัฒน์ ที่นำเสนอในเวทีเสวนา และเป็นประเด็นที่อยู่ระหว่างการถกเถียงในสังคม
#NEWS1 รายงาน