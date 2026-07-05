รสนาซัด! รัฐ-กองทุนน้ำมัน-เอกชน รุมกินโต๊ะคนไทย
น.ส.รสนา โตสิตระกูล ประธานอนุกรรมการด้านบริการสาธารณะ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม สภาผู้บริโภค และอดีตสมาชิกวุฒิสภา อภิปรายบนเวทีเสวนาของ "สภาที่ 3" โดยตั้งคำถามถึงโครงสร้างพลังงานของไทย พร้อมระบุว่าประชาชนกำลังเป็นฝ่ายแบกรับภาระจากระบบที่เอื้อประโยชน์ให้หลายฝ่าย
รสนาระบุว่า ปัจจุบันประชาชนต้องรับภาระจาก 3 ส่วนหลัก ได้แก่ กระทรวงการคลัง ผู้ประกอบการธุรกิจน้ำมัน และกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยมองว่ากลไกดังกล่าวทำให้ประชาชนต้องจ่ายค่าน้ำมันในราคาสูง ขณะที่ผลประโยชน์กลับตกอยู่กับภาครัฐและภาคธุรกิจมากกว่าผู้บริโภค
นอกจากนี้ ยังวิจารณ์บทบาทของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงว่า เดิมมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันในช่วงที่ราคาตลาดโลกผันผวน แต่ปัจจุบันกลับถูกใช้ในลักษณะที่ทำให้เกิดการโยกภาระต้นทุนระหว่างผู้ใช้น้ำมันแต่ละประเภท และไม่ได้ช่วยลดภาระของประชาชนอย่างที่ควรจะเป็น
รสนายังกล่าวว่า โครงสร้างพลังงานในปัจจุบันส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนผลประโยชน์ไปยังภาคเอกชน ขณะที่ประชาชนยังคงต้องรับภาระต้นทุนด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมเรียกร้องให้มีการทบทวนระบบการกำหนดราคาน้ำมันและกลไกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้บริโภคมากขึ้น
การแสดงความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นระหว่างเวทีเสวนา "คอร์รัปชันพลังงาน กักตุนน้ำมันขึ้นราคา : รัฐบาลทำเพื่อประชาชนหรือกลุ่มทุน?" ซึ่งจัดโดย "สภาที่ 3" เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2569 โดยมีนักวิชาการและผู้แทนภาคการเมืองร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างพลังงานของประเทศ
ทั้งนี้ ข้อเสนอและข้อวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวเป็นความเห็นของผู้ร่วมเสวนา ซึ่งเป็นประเด็นสาธารณะที่อยู่ระหว่างการถกเถียงในสังคม และยังไม่มีคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อข้อกล่าวหาในประเด็นดังกล่าว
#NEWS1 รายงาน