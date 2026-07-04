เดือดอีก! ชาวใต้นัดรวมพล 10 ก.ค. ให้กำลังใจ "กำนันมะโน" หลังถูกตั้งกรรมการสอบ ปมคัดค้าน SEC
กระแสการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนในพื้นที่ภาคใต้กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง หลังมีการนัดรวมตัวในวันที่ 10 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ที่อำเภอเมืองกระบี่ เพื่อเดินทางไปให้กำลังใจ กำนันมะโน กำนันตำบลกระบี่น้อย ซึ่งถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน กรณีเข้าร่วมการเคลื่อนไหวคัดค้านกฎหมาย SEC ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนในช่วงที่ผ่านมา
ผู้สนับสนุนระบุว่า การเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดจากความกังวลของประชาชนในพื้นที่ต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย SEC และเป็นการใช้สิทธิตามระบอบประชาธิปไตยในการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นสาธารณะ โดยก่อนหน้านี้รัฐบาลได้มีการทบทวนและชะลอการดำเนินการในบางส่วนของประเด็นที่มีข้อถกเถียง
อย่างไรก็ตาม ภายหลังการชุมนุมสิ้นสุดลง ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนกำนันมะโน ส่งผลให้ประชาชนและเครือข่ายภาคประชาชนจากหลายจังหวัดภาคใต้ประกาศนัดรวมตัวเพื่อเดินทางมาให้กำลังใจในวันนัดสอบปากคำ พร้อมแสดงจุดยืนสนับสนุนผู้ที่ออกมาเคลื่อนไหวในประเด็นสาธารณะ
ผู้จัดกิจกรรมยืนยันว่า การรวมตัวครั้งนี้เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์และให้กำลังใจเท่านั้น โดยขอให้ผู้เข้าร่วมปฏิบัติตามกฎหมายและรักษาความสงบเรียบร้อย ขณะที่คาดว่าจะมีประชาชนจากหลายพื้นที่ในภาคใต้เดินทางเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ ยังต้องติดตามความคืบหน้าของการสอบสวน รวมถึงท่าทีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อกรณีดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
ข้อมูล : เพจเป็นข่าวกระบี่
#NEWS1 รายงาน