พลิกจุดยืน? "อนุทิน" เคยหนุนกัญชาเต็มตัว วันนี้ลั่น พร้อมปิดหากพิสูจน์ว่าเสียมากกว่าดี
คำพูดล่าสุดของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล กำลังถูกพูดถึงอย่างมาก หลังประกาศจุดยืนว่า หากมีข้อมูลทางวิชาการที่พิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่ากัญชาสร้างผลเสียมากกว่าประโยชน์ ตนก็พร้อมสนับสนุนให้ยุติหรือปิดนโยบายดังกล่าว พร้อมกำชับให้สำนักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยึดข้อเท็จจริงเป็นหลักในการกำหนดนโยบาย ไม่ใช่ปรับเปลี่ยนตามแรงกดดันทางการเมืองหรือเพื่อเอาใจรัฐบาล
คำให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ถูกนำไปเปรียบเทียบกับบทบาทของนายอนุทินในอดีต ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในการผลักดันนโยบายปลดล็อกกัญชา จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศแรกในภูมิภาคที่เปิดทางให้ประชาชนสามารถปลูกและใช้กัญชาภายใต้กรอบกฎหมาย โดยในช่วงเวลานั้น นายอนุทินเคยแสดงความเชื่อมั่นว่ากัญชาจะสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร และเป็นพืชที่มีศักยภาพทางการแพทย์
อย่างไรก็ตาม ท่าทีล่าสุดสะท้อนว่าการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของกัญชา ไม่ควรตั้งอยู่บนความเชื่อหรือแนวคิดทางการเมือง แต่ต้องอาศัยผลการศึกษาและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นตัวชี้ขาด หากผลพิสูจน์ออกมาว่าผลเสียมีมากกว่าผลดี ก็ไม่ควรลังเลที่จะทบทวนหรือยุตินโยบายดังกล่าว
นายอนุทินยังกล่าวถึงกรณีการลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศว่า ผู้ที่กระทำผิดจะต้องรับผิดตามกฎหมายของประเทศปลายทาง พร้อมย้ำว่าหน่วยงานของรัฐต้องทำงานบนพื้นฐานของข้อมูลที่ตรวจสอบได้ ไม่ใช่เปลี่ยนทิศทางไปตามตัวบุคคลหรือผู้ดำรงตำแหน่งในแต่ละยุค
แม้คำพูดครั้งนี้จะทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการเปลี่ยนจุดยืนจากอดีต แต่ก็มีอีกมุมหนึ่งที่มองว่า เป็นการย้ำหลักการว่าทุกนโยบายของประเทศควรยืนอยู่บนข้อเท็จจริงและผลการศึกษาที่พิสูจน์ได้ มากกว่าการยึดติดกับจุดยืนเดิม
#NEWS1 รายงาน