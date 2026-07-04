รักบังตาหรือเงินบังใจ? เปิดปมผัวไทยยอมเป็นนอมินี เมียพม่านั่งแท่นเจ้าของกิจการ
เพจ Phuket Times สำนักข่าวภูเก็ตไทม์ เผยแพร่รายงานเชิงสืบสวน ตั้งข้อสังเกตถึงพฤติกรรมของกลุ่มชาวเมียนมาที่เข้ามาประกอบธุรกิจในจังหวัดภูเก็ต โดยอ้างว่ามีการใช้ สามีชาวไทยเป็น "นอมินี" หรือผู้ถือหุ้นแทน เพื่อเปิดทางให้ภรรยาชาวเมียนมาที่ได้รับสัญชาติไทยเข้ามาถือครองหรือบริหารกิจการในลักษณะที่อาจเข้าข่ายหลีกเลี่ยงข้อจำกัดตามกฎหมาย
รายงานระบุว่า รูปแบบที่พบคือฝ่ายหญิงซึ่งได้รับสัญชาติไทยแล้ว จะถูกนำมาเป็นเจ้าของกิจการตามเอกสาร ขณะที่สามีชาวไทยทำหน้าที่สนับสนุนหรือเป็นผู้ถือหุ้นแทน ส่งผลให้สามารถเปิดร้านค้าและประกอบธุรกิจได้หลายประเภท โดยเฉพาะในพื้นที่ย่านชุมชนและตลาดสดของจังหวัดภูเก็ต
เพจดังกล่าวยังตั้งข้อสังเกตว่า หากพฤติกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นจริงและมีการใช้คนไทยเป็นตัวแทนถือหุ้นหรือถือครองทรัพย์สินแทนบุคคลต่างด้าว อาจเข้าข่ายความผิดตาม พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 ซึ่งห้ามการใช้ "นอมินี" เพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดของกฎหมาย
ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานด้านความมั่นคง ได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบธุรกิจที่อาจมีการใช้คนไทยเป็นนอมินี โดยเฉพาะในจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญ เช่น ภูเก็ต ชลบุรี และเชียงใหม่ หลังพบการร้องเรียนจากผู้ประกอบการไทยว่าได้รับผลกระทบจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
อย่างไรก็ตาม กรณีที่ Phuket Times นำเสนอ ยังเป็นข้อมูลที่อยู่ระหว่างการเผยแพร่และการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้ยังไม่มีการประกาศผลการสอบสวนหรือคำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการว่าบุคคลหรือกิจการใดกระทำผิดกฎหมาย จึงต้องรอข้อเท็จจริงจากหน่วยงานของรัฐต่อไป
ประเด็นดังกล่าวได้จุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคม โดยมีเสียงเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐเร่งตรวจสอบอย่างจริงจัง หากพบการกระทำผิดควรดำเนินคดีตามกฎหมาย เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการไทย และป้องกันการใช้ช่องว่างทางกฎหมายในการเข้ามาครอบครองธุรกิจของคนต่างด้าว
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