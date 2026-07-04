ผู้ว่าฯ ชลบุรี เอาจริง! บุกพูลวิลล่าทุนจีน เจอเปิดโรงแรมเถื่อน-ก๊าซหัวเราะ สอบนอมินี 349 บริษัท
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นำกำลังบูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครอง พาณิชย์จังหวัด กรมที่ดิน กอ.รมน. ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี สำนักงานสรรพสามิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจค้นพูลวิลล่าขนาดใหญ่ 5 แห่ง ในพื้นที่เมืองพัทยาและจอมเทียน ตามนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้นอมินีถือครองธุรกิจและอสังหาริมทรัพย์โดยผิดกฎหมาย
จุดตรวจค้นสำคัญคือโครงการ Aura Villa Reserve ภายในซอยอรุโณทัย 8 เมืองพัทยา ซึ่งเป็นพูลวิลล่าขนาดใหญ่จำนวน 15 หลัง โดยขณะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบยังพบกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้าพักอยู่ภายใน เบื้องต้นพบหลักฐานว่ามีการเปิดให้เช่ารายวันในลักษณะโรงแรม ทั้งที่จดทะเบียนเป็นอาคารพักอาศัย และยังไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม เจ้าหน้าที่จึงเชิญผู้เกี่ยวข้องไปสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
ระหว่างการตรวจค้น เจ้าหน้าที่ยังพบ ถังก๊าซหัวเราะ (ไนตรัสออกไซด์) จำนวน 20 ถัง ภายในพูลวิลล่าหลังหนึ่ง พร้อมชาวจีน 4 คนอยู่ในห้องพัก โดยผู้เช่ายอมรับว่าได้สั่งซื้อก๊าซผ่านแอปพลิเคชัน WeChat จากเครือข่ายชาวจีน เจ้าหน้าที่จึงยึดของกลาง พร้อมควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องไปสอบสวน และตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย รวมถึงขยายผลถึงผู้จำหน่ายและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า การตรวจสอบครั้งนี้ยังพบข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงสร้างผู้ถือหุ้นของหลายบริษัท โดยผู้ถือหุ้นคนไทยบางรายอ้างว่าถือหุ้นมูลค่ากว่า 70-80 ล้านบาท แต่เมื่อตรวจสอบฐานะและอาชีพกลับไม่สอดคล้องกับมูลค่าการลงทุน จึงเข้าข่ายเป็นนอมินี ซึ่งจะมีการสืบสวนเชิงลึกและดำเนินคดีหากพบการกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
นอกจากนี้ จังหวัดชลบุรียังได้ตั้งคณะทำงานร่วมกับสำนักงานที่ดิน เพื่อตรวจสอบการถือครองที่ดินของนิติบุคคลต่างชาติ โดยมีบริษัทที่อยู่ในข่ายต้องตรวจสอบถึง 349 บริษัท หากพบว่ามีการใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือถือครองที่ดินโดยมิชอบ จะดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด รวมถึงบังคับจำหน่ายที่ดินตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด
ผู้ว่าฯ ชลบุรี ย้ำว่า จังหวัดจะเดินหน้าปราบปรามธุรกิจนอมินีอย่างต่อเนื่อง พร้อมเตือนคนไทยที่รับเป็นนอมินีให้ชาวต่างชาติว่า มีโทษทั้งจำคุกและปรับ และหากให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อเจ้าหน้าที่ อาจมีความผิดตามกฎหมายอาญาเพิ่มเติมด้วย
#NEWS1 รายงาน
ข้อมูล : ข่าวมวลชน