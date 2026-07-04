ด่วน! ทราย สมุทรโพสต์ "คำว่ารักไม่ใช่คำสัญญาแต่เป็นการกระทำ"
"ทราย สมุทร" ได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดีย หลังเผชิญกระแสข่าวและแรงกดดันจากสังคมตลอดช่วงที่ผ่านมา โดยระบุว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้ เป็นผลจากแรงกดดันของสังคม รวมถึงความช่วยเหลือจากทุกคนที่คอยดูแลและให้กำลังใจเสมือนเป็นคนในครอบครัว
เจ้าตัวยังกล่าวว่า เหตุการณ์ครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในชีวิต รวมถึงการที่ตนพยายามรักและดูแลตัวเองมาตลอดกว่า 20 ปี ทำให้ได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญว่า "ความรักเป็นสิ่งที่รับรู้ได้จากการกระทำ ไม่ใช่เพียงคำพูดหรือคำสัญญา"
พร้อมระบุข้อความว่า
> "ทุกอย่างที่ออกมาในอาทิตย์นี้เกิดมาจากแรงกดดันจากสังคมและความช่วยเหลือจากทุกๆ คนที่ดูแลทรายเหมือนหนึ่งในครอบครัว เหตุการณ์มหาศาลครั้งนี้ในชีวิตทราย และการที่ทรายรักและดูแลตัวเองมา 20 ปี ได้สอนทรายว่า ความรักนี้เป็นสิ่งที่รู้สึกจากการกระทำ 'รัก' ไม่ใช่คำสัญญาแต่เป็นการกระทำ"
นอกจากนี้ ทรายยังแสดงความหวังว่า จากนี้ครอบครัวและตระกูลจะช่วยกันนำเสียงสะท้อนและบรรทัดฐานที่สังคมได้แสดงออกในช่วงที่ผ่านมา ไปต่อยอดเพื่อให้เรื่องราวทั้งหมดจบลงอย่างสมบูรณ์ พร้อมทิ้งท้ายว่า
> "หวังว่าต่อจากนี้ครอบครัวและตระกูลของทราย จะช่วยทรายนำบรรทัดฐานที่ทุกๆ คนในสังคมสะท้อนไปต่อยอดให้จบอย่างสิ้นสุด จากจุดนี้ทรายจะขอรอดูครับ"
หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป มีผู้ใช้งานโซเชียลจำนวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็นและส่งกำลังใจให้กับทรายอย่างต่อเนื่อง ขณะที่หลายคนมองว่าข้อความดังกล่าวสะท้อนมุมมองต่อความรัก ความรับผิดชอบ และการพิสูจน์ความจริงด้วยการกระทำ มากกว่าคำพูดเพียงอย่างเดียว
#NEWS1 รายงาน