ด่วน! จันทบุรี คลองนารายณ์แจ้งให้ ปชช.เก็บของขึ้นที่สูง ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่า
เทศบาลตำบลคลองนารายณ์ จังหวัดจันทบุรี ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำ ริมคลอง และเชิงเขา ให้เร่งขนย้ายทรัพย์สินและสิ่งของขึ้นที่สูง พร้อมเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง หลังฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี รายงานว่า จังหวัดจันทบุรียังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ จากอิทธิพลของร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรง ส่งผลให้พื้นที่เสี่ยงอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งได้ในระยะนี้
ขณะเดียวกัน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ประสานหน่วยงานในพื้นที่เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ ทั้งการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องจักร และอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชน พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง และขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ เทศบาลตำบลคลองนารายณ์ ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่เสี่ยง เตรียมพร้อมอพยพหากได้รับการแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่ และหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่ที่มีน้ำไหลเชี่ยวหรือมีน้ำท่วมขัง เพื่อป้องกันความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน
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