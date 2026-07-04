กัญชาไทยโผล่ยุโรป! โปแลนด์-เยอรมนี ยึดของกลาง 1.2 ตัน มูลค่ากว่า 455 ล้านบาท
ทางการโปแลนด์และเยอรมนีเปิดปฏิบัติการร่วมทลายเครือข่ายลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติ หลังตรวจยึดดอกกัญชาน้ำหนักรวม 1,194 กิโลกรัม หรือเกือบ 1.2 ตัน ซึ่งถูกซุกซ่อนมากับตู้คอนเทนเนอร์ที่สำแดงสินค้าเป็น "อิฐ" โดยมีต้นทางการขนส่งจากประเทศไทย ก่อนผ่านท่าเรือฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมนี และมีปลายทางที่ประเทศโปแลนด์
Polskie Radio รายงานว่า ปฏิบัติการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกองกำลังพิทักษ์ชายแดนโปแลนด์ ศุลกากรและตำรวจเยอรมนี รวมถึงหน่วยงาน Europol และ Eurojust โดยสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยได้ทั้งหมด 8 ราย อายุระหว่าง 29-57 ปี ซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในเครือข่ายลักลอบขนยาเสพติดจากเอเชียเข้าสู่ยุโรป
ด้าน TVP World รายงานว่า กัญชาถูกซุกซ่อนอยู่ภายในอิฐดัดแปลงพิเศษจำนวน 2 ตู้คอนเทนเนอร์ ตู้แรกตรวจพบกัญชา 815 กิโลกรัมที่ท่าเรือฮัมบูร์ก ส่วนตู้ที่สองซึ่งมุ่งหน้าไปยังผู้รับรายเดียวกันในโปแลนด์ พบกัญชาอีก 379 กิโลกรัม รวมของกลางทั้งหมด 1,194 กิโลกรัม
Polskie Radio ระบุเพิ่มเติมว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโปแลนด์เปิดเผยว่า ของกลางทั้งหมดมีมูลค่าในตลาดมืดประมาณ 48 ล้านซลอตี หรือราว 455 ล้านบาท และถือเป็นการตรวจยึดยาเสพติดครั้งใหญ่ที่สุดของกองกำลังพิทักษ์ชายแดนโปแลนด์ในรอบหลายปี
ขณะเดียวกัน Ports Europe รายงานว่า อัยการโปแลนด์ได้แจ้งข้อหาผู้ต้องสงสัยในคดีลักลอบนำเข้ายาเสพติดปริมาณมากเข้าสหภาพยุโรป และบางรายยังถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับการร่วมกันเป็นองค์กรอาชญากรรม ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดถึง 20 ปี โดยการสืบสวนยังคงดำเนินต่อไป และเจ้าหน้าที่เชื่อว่าอาจมีผู้ร่วมขบวนการอีกหลายราย
#NEWS1 รายงาน