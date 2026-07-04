xs
xsm
sm
md
lg
  1. หน้าหลัก 
  2. News1 
  3. News1 

พม. เผยผู้เยาว์ 11 ขวบ จดทะเบียนผู้พิการออทิสติก วอนหยุดแชร์ภาพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พม. เผยผู้เยาว์ 11 ขวบ จดทะเบียนผู้พิการออทิสติก วอนหยุดแชร์ภาพ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ขอความร่วมมือประชาชนและสื่อมวลชน งดเผยแพร่หรือส่งต่อภาพถ่าย คลิปวิดีโอ และข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของผู้เยาว์อายุ 11 ปี เพื่อคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของผู้เยาว์ตามกฎหมาย

รองปลัดกระทรวง พม. ในฐานะโฆษกกระทรวง เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า ผู้เยาว์รายดังกล่าวได้จดทะเบียนเป็นคนพิการ ประเภทบุคคลออทิสติก และเป็นผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการตามกฎหมาย จึงอยู่ภายใต้การคุ้มครองตาม พ.ร.บ.คุ้มครองฯ พ.ศ. 2546 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองคนพิการ

พม. ระบุว่า ได้ส่งทีมสหวิชาชีพลงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือด้านสังคมและจิตใจแก่ผู้เยาว์ ครอบครัว และผู้ได้รับผลกระทบ พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลอย่างต่อเนื่อง

พร้อมกันนี้ พม. ย้ำว่า การเผยแพร่ภาพหรือข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของผู้เยาว์ได้ อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิและอนาคตของผู้เยาว์ จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนใช้ความระมัดระวังในการนำเสนอข้อมูล และคำนึงถึงสิทธิของผู้เยาว์เป็นสำคัญ

#NEWS1 รายงาน