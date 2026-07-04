พม. เผยผู้เยาว์ 11 ขวบ จดทะเบียนผู้พิการออทิสติก วอนหยุดแชร์ภาพ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ขอความร่วมมือประชาชนและสื่อมวลชน งดเผยแพร่หรือส่งต่อภาพถ่าย คลิปวิดีโอ และข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของผู้เยาว์อายุ 11 ปี เพื่อคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของผู้เยาว์ตามกฎหมาย
รองปลัดกระทรวง พม. ในฐานะโฆษกกระทรวง เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า ผู้เยาว์รายดังกล่าวได้จดทะเบียนเป็นคนพิการ ประเภทบุคคลออทิสติก และเป็นผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการตามกฎหมาย จึงอยู่ภายใต้การคุ้มครองตาม พ.ร.บ.คุ้มครองฯ พ.ศ. 2546 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองคนพิการ
พม. ระบุว่า ได้ส่งทีมสหวิชาชีพลงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือด้านสังคมและจิตใจแก่ผู้เยาว์ ครอบครัว และผู้ได้รับผลกระทบ พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลอย่างต่อเนื่อง
พร้อมกันนี้ พม. ย้ำว่า การเผยแพร่ภาพหรือข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของผู้เยาว์ได้ อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิและอนาคตของผู้เยาว์ จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนใช้ความระมัดระวังในการนำเสนอข้อมูล และคำนึงถึงสิทธิของผู้เยาว์เป็นสำคัญ
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