ประเทศไทยดังทุกวัน? กรมศุลกากรฮ่องกงเปิดภาพ 4 ผู้โดยสารจากไทย พร้อมดอกกัญชา 33 กิโลกรัม
กรมศุลกากรฮ่องกง รายงานว่า เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้โดยสารที่เดินทางมาจากประเทศไทยได้ 4 ราย ในหลายคดีที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง พร้อมตรวจยึดดอกกัญชารวมน้ำหนักกว่า 33 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 6.7 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง หรือราว 24 ล้านบาท โดยผู้ต้องหาบางส่วนเดินทางจากกรุงเทพมหานคร และบางส่วนเดินทางจากจังหวัดภูเก็ต ก่อนถูกตรวจพบของกลางซุกซ่อนอยู่ภายในกระเป๋าสัมภาระระหว่างผ่านพิธีการศุลกากรที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง
สำนักข่าว The Standard ของฮ่องกง รายงานเพิ่มเติมว่า เจ้าหน้าที่ศุลกากรยังคงเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบผู้โดยสารจากประเทศไทย หลังพบการลักลอบนำดอกกัญชาเข้าฮ่องกงหลายคดีในช่วงที่ผ่านมา โดยมีการใช้มาตรการประเมินความเสี่ยงและตรวจสัมภาระอย่างละเอียด เพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำยาเสพติดเข้าสู่เขตปกครองพิเศษฮ่องกง
ทั้งนี้ กรมศุลกากรฮ่องกง ย้ำว่า กัญชายังคงเป็นยาเสพติดผิดกฎหมายในฮ่องกง ผู้ที่นำเข้า ส่งออก หรือครอบครองเพื่อการค้ามีความผิดตามกฎหมาย โดยมีโทษสูงสุดจำคุกตลอดชีวิต และปรับไม่เกิน 5 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง หรือประมาณ 21 ล้านบาท พร้อมเตือนประชาชนไม่รับฝากหรือรับจ้างขนสัมภาระของผู้อื่นข้ามพรมแดน เพราะอาจตกเป็นผู้กระทำความผิดโดยไม่รู้ตัว
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