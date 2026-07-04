#เกิดเหตุด่วน น้ำไหลทะลักกำแพงถล่ม ขยะรีไซเคิลไหลเข้าหมู่บ้านบุญรักษา หมู่ 7 ต.บ่อวิน จำนวนมาก
เกิดเหตุการณ์น้ำไหลทะลักพร้อมกำแพงพังถล่ม ส่งผลให้กองขยะรีไซเคิลจำนวนมากไหลทะลักเข้าสู่พื้นที่หมู่บ้านบุญรักษา หมู่ 7 ตำบลบ่อวิน สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณ์ รวมถึงประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากข้อมูลที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์ ระบุว่า ปริมาณขยะที่ไหลเข้ามามีจำนวนมาก กระจายไปตามพื้นที่ภายในหมู่บ้าน ทำให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ชีวิตประจำวัน พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าตรวจสอบ แก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ
ทั้งนี้ ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว และต้องรอการยืนยันข้อเท็จจริงจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง
ที่มา : กลุ่มเฟซบุ๊ก "บ่อวิน สะพานสี่ห้วยปราบ มาบยางพร@V1"
#NEWS1 รายงาน