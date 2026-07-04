กำนันกระบี่น้อย ที่ส่งเสียงค้าน SEC แลนด์บริดจ์ ถูกตั้งกรรมการสอบแล้ว
นายมะโน เครือแก้ว กำนันตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำชุมชนที่ออกมาแสดงจุดยืนคัดค้านโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC) และโครงการแลนด์บริดจ์ ถูกตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง หลังเข้าร่วมการเคลื่อนไหวของเครือข่ายภาคประชาชนที่คัดค้านโครงการดังกล่าว
รายงานระบุว่า การตั้งคณะกรรมการครั้งนี้มีขึ้นเพื่อพิจารณาว่า การเข้าร่วมกิจกรรมของกำนันมะโน เข้าข่ายขัดต่อระเบียบหรือหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งกำนันหรือไม่ โดยขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนข้อเท็จจริง และยังไม่มีผลสรุปหรือคำวินิจฉัยว่ามีการกระทำผิด
ด้านนายมะโน ยืนยันว่า การออกมาเคลื่อนไหวเป็นการปฏิบัติในฐานะประชาชนและผู้นำชุมชนที่ต้องการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ ไม่ใช่การเคลื่อนไหวเพื่อประโยชน์ทางการเมือง พร้อมยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเต็มที่
กรณีดังกล่าวได้รับความสนใจจากสังคม หลังมีประชาชนและเครือข่ายภาคประชาชนจำนวนหนึ่งออกมาแสดงความเห็นและส่งกำลังใจให้กำนันมะโน โดยมองว่าการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาขนาดใหญ่เป็นสิทธิของประชาชน และควรเปิดพื้นที่ให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างรอบด้าน
ทั้งนี้ จนถึงขณะนี้ การตั้งคณะกรรมการยังเป็นเพียงกระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริง ยังไม่มีการลงโทษทางวินัยหรือคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งแต่อย่างใด หากมีความคืบหน้าของผลการตรวจสอบ #NEWS1 จะติดตามและนำเสนอต่อไป.