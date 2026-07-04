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ไทกรโพสต์! อธิการบดี มศว. ท้าอนุทิน นำแฟลชไดรฟ์ มศว. และของ สถ. มาเปิดคู่กัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ไทกรโพสต์! อธิการบดี มศว. ท้าอนุทิน นำแฟลชไดรฟ์ มศว. และของ สถ. มาเปิดคู่กัน

นายไทกร พลสุวรรณ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว อ้างถึงคำกล่าวของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ที่เรียกร้องให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำแฟลชไดรฟ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และแฟลชไดรฟ์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) มาเปิดเปรียบเทียบต่อหน้าสาธารณะ

โดยข้อความที่นายไทกรนำมาเผยแพร่ ระบุว่า หากนายกรัฐมนตรีเชื่อว่ามีการแก้ไขข้อมูลข้อสอบ ก็สามารถดำเนินการผ่านสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อนำแฟลชไดรฟ์ทั้งสองชุดมาเปิดตรวจสอบพร้อมกัน เพื่อเปรียบเทียบว่า มีการแก้ไขข้อมูลหรือไม่ แก้ไขในจุดใด และผู้ใดเป็นผู้ดำเนินการ

ประเด็นดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสการตรวจสอบข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการทุจริตการสอบคัดเลือกข้าราชการท้องถิ่น ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจของสังคม โดยมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ทั้งนี้ ข้อความดังกล่าวเป็นการอ้างอิงจากโพสต์ของนายไทกร พลสุวรรณ ซึ่งนำเสนอคำกล่าวของอธิการบดี มศว. ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและยังไม่มีข้อยุติอย่างเป็นทางการ

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