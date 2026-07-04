ระทึกกลางกรุง! ไฟไหม้หัวรถจักรขบวนบรรทุกน้ำมัน ใกล้วัดมักกะสัน เจ้าหน้าที่คุมเพลิงทัน
เกิดเหตุเพลิงไหม้หัวรถจักรของขบวนรถไฟบรรทุกน้ำมัน บริเวณใกล้วัดมักกะสัน กรุงเทพมหานคร สร้างความแตกตื่นให้กับประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากขบวนรถไฟกำลังบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวนมาก ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างเร่งด่วน
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้อย่างรวดเร็ว ก่อนที่เปลวไฟจะลุกลามไปยังตู้บรรทุกน้ำมัน จึงสามารถป้องกันเหตุร้ายแรงที่อาจส่งผลกระทบเป็นวงกว้างได้ จากนั้นได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายหัวรถจักรออกจากพื้นที่รางเพื่อความปลอดภัย และเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียด
รายงานเบื้องต้นยังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว ส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ อยู่ระหว่างการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อเท็จจริงและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น
เหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความโล่งใจให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ เนื่องจากสามารถควบคุมเพลิงได้ทันเวลา ก่อนจะลุกลามไปยังขบวนรถบรรทุกน้ำมัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงกว่านี้
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