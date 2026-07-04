น.ช.คนนั้นโคตรเลอะเทอะ! อาจารย์ปานเทพฟาด "มี่-เตอร์" จะไปฮั้วประมูลตอนนั้นได้ยังไง
อาจารย์ปานเทพ ให้สัมภาษณ์โต้ข้อกล่าวหาที่เชื่อมโยงกรณีการประมูลของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT โดยยืนยันว่า ข้อกล่าวหาดังกล่าวขัดกับข้อเท็จจริงและลำดับเวลาของเหตุการณ์อย่างชัดเจน
อาจารย์ปานเทพอธิบายว่า ในช่วงเวลาที่ถูกกล่าวอ้างนั้น AOT ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า แต่ขึ้นตรงกับกระทรวงคมนาคม ซึ่งในขณะนั้นมีรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยกำกับดูแล จึงตั้งข้อสังเกตว่า การกล่าวอ้างว่ามีการไป "ฮั้วประมูล" ผ่านบุคคลที่ถูกพาดพิง จึงไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงทั้งในเชิงโครงสร้างการบริหารและความสัมพันธ์ทางการเมือง
นอกจากนี้ อาจารย์ปานเทพระบุว่า บทสนทนาที่ถูกหยิบยกมาอ้างถึง เป็นเพียงการพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลโครงการภาครัฐทั่วไป ว่ามีโครงการใดเปิดให้เอกชนเข้าร่วมประมูลได้บ้าง หากมีความสนใจก็ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ปกติ ไม่ใช่การตกลงฮั้วหรือเอื้อประโยชน์แต่อย่างใด อีกทั้งท้ายที่สุดโครงการที่ถูกกล่าวอ้างก็ไม่ได้เกิดขึ้น
อาจารย์ปานเทพยังกล่าวว่า ประเด็นนี้สามารถตรวจสอบได้ไม่ยาก เพราะหากมีโครงการจริง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทันทีว่า มีโครงการดังกล่าวอยู่จริงหรือไม่ มีการยื่นประมูลหรือไม่ และมีการดำเนินการใดเกิดขึ้นหรือไม่ ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้จากเอกสารราชการ
ส่วนประเด็นเงินจำนวน 75 ล้านบาท อาจารย์ปานเทพระบุว่า เป็นเพียงการสอบราคาหรือการเจรจาระหว่างเอกชนกับเอกชน ไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง และไม่มีโครงการของรัฐเกิดขึ้นจริง จึงเห็นว่าไม่อาจนำไปตีความว่าเป็นการฮั้วประมูลได้ พร้อมระบุว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงความเข้าใจของนายตั้มที่คิดว่าได้รับงานแล้ว ทั้งที่ข้อเท็จจริงไม่เป็นเช่นนั้น
อาจารย์ปานเทพย้ำว่า เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงทั้งหมด ทั้งโครงสร้างการกำกับดูแลหน่วยงาน ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ และการไม่มีโครงการเกิดขึ้นจริง จึงเห็นว่าข้อกล่าวหาเรื่องการฮั้วประมูลไม่มีข้อเท็จจริงรองรับ และสามารถตรวจสอบพิสูจน์ได้จากข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
#NEWS1 รายงาน