อนุทินฟุ้ง! จะตรวจกระดาษคำตอบสอบโกงท้องถิ่น 15,000 ใบ ถ้าเจอแม้บรรจุแล้ว ปลดออกทันที
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้พบพยานหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น หลังจากก่อนหน้านี้พบความผิดปกติของผลคะแนนสอบ จึงสั่งให้ตรวจสอบกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบกว่า 15,000 คน เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างละเอียด
นายอนุทินกล่าวว่า หากตรวจพบว่าผู้เข้าสอบรายใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต จะดำเนินการยกเลิกผลสอบเป็นรายบุคคลทันที ส่วนผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการไปแล้ว หากผลสอบสวนยืนยันว่ามีการทุจริต ก็พร้อมดำเนินการเพิกถอนการบรรจุและดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น
สำหรับผู้สอบผ่านที่ยังไม่ได้รับการบรรจุ ได้สั่งให้ชะลอการแต่งตั้งไว้ก่อนจนกว่าการตรวจสอบจะแล้วเสร็จ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตเข้าสู่ระบบราชการ ขณะที่การตรวจสอบจะครอบคลุมทั้งกระดาษคำตอบ กระบวนการให้คะแนน และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
คดีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นถือเป็นหนึ่งในคดีที่สังคมจับตาอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีผู้เข้าสอบจำนวนมากทั่วประเทศ และอาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของระบบการสอบแข่งขันภาครัฐ หากการตรวจสอบพบผู้กระทำผิดเพิ่มเติม ก็จะมีการขยายผลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
นายอนุทินยืนยันว่า จะดำเนินการเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้สอบสุจริต และสร้างความเชื่อมั่นกลับคืนสู่ระบบการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น
#NEWS1 รายงาน