"รมว.ยุติธรรม" ปัด "หนีสภา" ตอบปมฮั้ว สว. รับหน้าตาเฉยไม่ทราบรายละเอียดคดี
พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ชี้แจงกรณีถูกฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตว่า หลีกเลี่ยงการตอบกระทู้ถามสดในสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับความคืบหน้าคดีฮั้วเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) โดยยืนยันว่า ไม่ได้หลีกเลี่ยง แต่ติดภารกิจที่กำหนดไว้ล่วงหน้า พร้อมระบุว่า ตนทำหน้าที่ในระดับนโยบาย จึง ไม่ทราบรายละเอียดเชิงลึกของคดี และหากต้องการข้อมูลควรสอบถามผู้ที่รับผิดชอบโดยตรง
อย่างไรก็ตาม คำชี้แจงดังกล่าวได้ก่อให้เกิดคำถามจากสังคมว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลหน่วยงานในสังกัด รวมถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ควรจะรับทราบความคืบหน้าและสาระสำคัญของคดีที่สังคมจับตามองมากน้อยเพียงใด
แม้จะเป็นที่ยอมรับว่า รัฐมนตรีไม่ควรเข้าไปแทรกแซงการสอบสวน หรือสั่งการในเนื้อหาของสำนวนคดี เพื่อคงไว้ซึ่งความเป็นอิสระของกระบวนการยุติธรรม แต่ในอีกด้านหนึ่ง หลายฝ่ายเห็นว่า การรับทราบข้อมูลในภาพรวม ความคืบหน้า และประเด็นสำคัญของคดี ถือเป็นหน้าที่ของผู้กำกับนโยบาย เพื่อให้สามารถตอบคำถามต่อรัฐสภาและสังคมได้อย่างเหมาะสม
โดยเฉพาะเมื่อคดีฮั้วเลือก สว. เป็นคดีที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรม และอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานภายใต้กระทรวงยุติธรรม การที่รัฐมนตรีระบุว่า "ไม่ทราบรายละเอียดคดี" จึงกลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า สะท้อนถึงการรับรู้ข้อมูลในฐานะผู้บังคับบัญชาระดับนโยบายที่เพียงพอหรือไม่
ในทางกลับกัน ก็มีความเห็นว่า การที่รัฐมนตรีไม่ลงรายละเอียดของสำนวน อาจเป็นความพยายามรักษาหลักการไม่ก้าวก่ายการทำงานของพนักงานสอบสวน และหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลที่อาจกระทบต่อรูปคดี ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติที่ควรยึดถือในกระบวนการยุติธรรม
ประเด็นดังกล่าวจึงกลายเป็นข้อถกเถียงสำคัญระหว่าง "การไม่แทรกแซงการสอบสวน" กับ "ความรับผิดชอบในการกำกับดูแลและชี้แจงต่อสาธารณะ" ว่า รัฐมนตรีผู้กำกับดูแลกระทรวงยุติธรรมควรอยู่ในจุดสมดุลอย่างไร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและสามารถตอบข้อซักถามในฐานะฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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