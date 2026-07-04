ชิลีสะเทือน! แผ่นดินไหว 5.5 ใกล้ชายฝั่งตอนกลาง ยังไร้รายงานความเสียหาย
สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า เกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.5 ใกล้ชายฝั่งตอนกลางของประเทศชิลี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม โดยศูนย์วิจัยธรณีวิทยาเยอรมนี (German Research Centre for Geosciences: GFZ) ระบุว่า จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่ความลึกประมาณ 10 กิโลเมตร ซึ่งจัดเป็นแผ่นดินไหวระดับตื้น ทำให้ประชาชนในหลายพื้นที่สามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้อย่างชัดเจน อ้างอิง: Reuters และ GFZ
เบื้องต้น ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต หรือความเสียหายร้ายแรง จากเหตุการณ์ดังกล่าว ขณะที่หน่วยงานด้านภัยพิบัติของชิลียังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และยังไม่มีการประกาศเตือนภัยสึนามิ อ้างอิง: Reuters
ทั้งนี้ ประเทศชิลีถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยที่สุดในโลก เนื่องจากตั้งอยู่บนแนวรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลกนาซกา (Nazca Plate) และแผ่นเปลือกโลกอเมริกาใต้ (South American Plate) ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่เป็นประจำ อ้างอิง: GFZ และข้อมูลธรณีวิทยาสากล
เจ้าหน้าที่จะยังคงเฝ้าระวังอาฟเตอร์ช็อกและประเมินผลกระทบในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง หากมีรายงานความเสียหายหรือความคืบหน้าเพิ่มเติม จะมีการแจ้งให้ประชาชนทราบต่อไป
#NEWS1 รายงาน