บ้านฉางผวา! เพจรีสอร์ท แอนด์ สปาโพสต์ ห้ามรถทะเบียนมุกดาหารเข้า ฝ่าฝืนเตือนด้วย "กระสุน"
โลกออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง หลังเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อ "เอสเคเค บ้านฉาง รีสอร์ท แอนด์ สปา - SKK Banchang Resort and Spa" เผยแพร่ข้อความระบุว่า "ประกาศ รถทะเบียน จ.มุกดาหาร ห้ามเข้าบริเวณโรงแรมและรีสอร์ททุกกรณี หากฝ่าฝืนขอสงวนสิทธิ์เตือนด้วยกระสุนจริง" จนมีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์จำนวนมากแชร์ต่อและตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของข้อความดังกล่าว
จากภาพที่เผยแพร่ เป็นข้อความพื้นหลังสีดำ ตัวอักษรสีขาว ระบุห้ามรถที่จดทะเบียนจังหวัดมุกดาหารเข้าพื้นที่โรงแรมและรีสอร์ต พร้อมข้อความตอนท้ายว่า "หากฝ่าฝืนขอสงวนสิทธิ์เตือนด้วยกระสุนจริง" ซึ่งกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ เนื่องจากหลายคนเห็นว่าการใช้ข้อความลักษณะดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความหวาดกลัว หรือถูกตีความว่าเป็นการข่มขู่
ภายหลังโพสต์เผยแพร่ออกไป มีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์จำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น ทั้งฝ่ายที่มองว่าอาจเป็นการประชดประชัน หรือสื่อสารด้วยอารมณ์ ขณะที่อีกฝ่ายเห็นว่า ไม่ว่าจะมีเจตนาอย่างไร การใช้ถ้อยคำที่อ้างถึง "กระสุนจริง" อาจไม่เหมาะสม และอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสถานประกอบการ
อย่างไรก็ตาม NEWS1 ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่า เพจเฟซบุ๊กดังกล่าวเป็นเพจทางการของสถานประกอบการแห่งนั้นจริงหรือไม่ แม้ชื่อเพจจะตรงกับชื่อของรีสอร์ตที่ปรากฏอยู่ก็ตาม จึงขอนำเสนอข้อมูลตามที่ปรากฏบนสื่อสังคมออนไลน์ โดยยังไม่มีการยืนยันตัวตนของผู้ดูแลเพจหรือเจ้าของกิจการ
หากภายหลังปรากฏว่าเพจดังกล่าว ไม่ใช่เพจอย่างเป็นทางการของสถานประกอบการ ผู้ประกอบการที่แท้จริงก็ควรรีบออกมาชี้แจง หรือดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่แอบอ้างชื่อสถานประกอบการ เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดของประชาชน รวมถึงป้องกันความเสียหายต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของธุรกิจ
ทั้งนี้ จนถึงขณะนี้ยังไม่มีคำชี้แจงจากผู้ที่ใช้เพจดังกล่าว หรือจากสถานประกอบการที่ถูกอ้างชื่อ รวมถึงยังไม่ปรากฏข้อมูลว่ามีการใช้ความรุนแรงหรือเกิดเหตุการณ์ตามข้อความในโพสต์แต่อย่างใด
#NEWS1 รายงาน