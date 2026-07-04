เจ้าของห้องเช่าโพสต์สั้น ๆ "หมดคำพูดค่ะ" เปิดห้องถึงกับอึ้ง สภาพขยะกองเต็มห้อง
กลายเป็นอีกหนึ่งโพสต์ที่ได้รับความสนใจในโลกออนไลน์ เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊ก Eif Wirisara ซึ่งระบุว่าเป็นผู้ประกอบการห้องเช่า ได้โพสต์ภาพสภาพภายในห้องพักลงในกลุ่ม "กลุ่มคนทำหอพัก พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้" พร้อมข้อความสั้น ๆ ว่า "หมดคำพูด"
จากภาพที่เผยแพร่ พบว่าภายในห้องพักเต็มไปด้วยขยะจำนวนมาก ทั้งถุงพลาสติก ขวดน้ำ กล่องโฟม กล่องกระดาษ และเศษสิ่งของต่าง ๆ กระจัดกระจายปกคลุมแทบทั่วพื้นห้อง จนแทบไม่เหลือพื้นที่สำหรับการเดิน สร้างความตกตะลึงให้กับสมาชิกในกลุ่มเป็นจำนวนมาก
หลังโพสต์ถูกเผยแพร่ออกไป มีสมาชิกในกลุ่มผู้ประกอบการหอพักและห้องเช่าเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก โดยหลายคนระบุว่าเคยพบเหตุการณ์ในลักษณะใกล้เคียงกัน และมองว่าเป็นหนึ่งในปัญหาที่ผู้ประกอบการห้องเช่าต้องเผชิญ ทั้งในเรื่องค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาด การกำจัดขยะ และการซ่อมแซมห้องก่อนเปิดให้ผู้เช่ารายใหม่เข้าอยู่
ขณะเดียวกัน ก็มีผู้แนะนำให้เจ้าของห้องตรวจสอบความเสียหายภายในห้องอย่างละเอียด รวมถึงดำเนินการตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า หากพบว่าผู้เช่าทำให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายเกินกว่าการใช้งานตามปกติ
อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลในโพสต์ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุที่ห้องพักอยู่ในสภาพดังกล่าว หรือข้อมูลของผู้เช่า โดยเหตุการณ์นี้ถูกนำมาแบ่งปันในฐานะประสบการณ์ของผู้ประกอบการห้องเช่า และกลายเป็นประเด็นพูดคุยในหมู่ผู้ประกอบการถึงการคัดกรองผู้เช่า และการดูแลทรัพย์สินให้เหมาะสมต่อไป
#NEWS1 รายงาน