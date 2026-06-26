วงการเพลงสะเทือน! "โป่ง หินเหล็กไฟ" ยอมรับใช้ AI ช่วยแต่งเพลง แต่ย้ำยังแทนความคิดมนุษย์ไม่ได้
สร้างความฮือฮาให้กับวงการเพลงไทยไม่น้อย เมื่อ "โป่ง หินเหล็กไฟ" หรือ ปฐมพงศ์ สมบัติพิบูลย์ นักร้องนำระดับตำนานของวงร็อก "หิน เหล็ก ไฟ" เปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาว่า ปัจจุบันได้นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เข้ามาเป็นผู้ช่วยในการทำงานด้านดนตรี โดยเฉพาะการเรียบเรียงแนวคิดและสร้างต้นแบบเพลง แต่ยืนยันว่า AI ยังไม่สามารถทดแทนจินตนาการและประสบการณ์ของนักแต่งเพลงได้ทั้งหมด
ในการให้สัมภาษณ์กับ มาโนช พุฒตาล ผ่านเพจรายการ โป่งเปิดเผยว่า ขณะนี้กำลังทำผลงานเพลงใหม่ และยอมรับว่าเครื่องมือ AI เข้ามาช่วยลดระยะเวลาในการทำงานได้อย่างมาก เพราะในอดีตการทำเพลงหนึ่งเพลงต้องนัดสมาชิกวงมาซ้อม ต้องใช้เวลาปรับแต่งดนตรีทีละท่อน แต่ปัจจุบันสามารถทำงานคนเดียวได้มากขึ้น โดยใช้ AI เป็นผู้ช่วยสร้างแนวทางของเพลงจากคำสั่งหรือ Prompt ที่ป้อนเข้าไป
อย่างไรก็ตาม นักร้องร็อกชื่อดังยอมรับว่า การใช้งาน AI ไม่ได้ง่ายอย่างที่หลายคนเข้าใจ เพราะผู้ใช้ต้องเขียนรายละเอียดหรือคำสั่งให้ละเอียดมาก หากสั่งไม่ชัดเจน AI ก็จะสร้างผลงานออกไปคนละทิศทาง และหลายครั้งผลลัพธ์ก็ยังไม่ตรงกับสิ่งที่ต้องการ
โป่งยกตัวอย่างว่า โปรแกรมสร้างเพลงอย่าง "Suno" สามารถช่วยสร้างดนตรีได้ แต่กว่าจะได้อินโทรหรือบรรยากาศของเพลงที่ตรงใจ ต้องสั่งให้ AI สร้างใหม่หลายครั้ง เพราะทุกครั้งที่ระบบสร้างใหม่ รายละเอียดของเพลงก็เปลี่ยนไป ทำให้ยังไม่สามารถได้งานที่ตรงตามจินตนาการของผู้แต่งร้อยเปอร์เซ็นต์
นอกจากนี้ เจ้าตัวยังเล่าถึงประสบการณ์การใช้งาน ChatGPT เพื่อทดลองช่วยแต่งเนื้อเพลง โดยระบุว่า เคยลองเขียนเนื้อเพลงเองบางส่วนแล้วให้ AI ช่วยต่อ แต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับพาเนื้อหาออกนอกแนวคิดเดิม จนต้องหยุดใช้งานในลักษณะดังกล่าว พร้อมยอมรับว่า AI ยังมีข้อจำกัดในการใช้ภาษาไทย โดยเฉพาะเรื่องสัมผัสและวรรณยุกต์ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการแต่งเพลงไทย
โป่งยังเล่าแบบอารมณ์ขันว่า เคย "ทะเลาะ" กับ ChatGPT อยู่หลายครั้ง เพราะ AI เรียกชื่อของตนผิด จาก "พี่โป่ง" กลายเป็น "พี่ป๋อง" ก่อนที่เจ้าตัวจะบอก AI ให้จำชื่อใหม่ พร้อมแซวว่า "มึงยังเรียกชื่อกูผิดเลย" สร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้ร่วมรายการ
แม้จะกล่าวถึงข้อจำกัดหลายประการ แต่โป่งมองว่า AI เป็นเพียง "เครื่องมือ" ที่ช่วยประหยัดเวลา และเหมาะกับการค้นคว้าหรือสืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่างว่า หากต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ดนตรี หรืออยากรู้ว่าดนตรีคลาสสิกแบ่งออกเป็นกี่ยุค AI สามารถสรุปข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งถือเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของนักดนตรี
คำให้สัมภาษณ์ครั้งนี้สะท้อนมุมมองของศิลปินระดับตำนานที่เปิดรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ แต่ยังเชื่อมั่นว่า AI เป็นเพียงผู้ช่วย ไม่ใช่ผู้แทนความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ เพราะท้ายที่สุดแล้ว อารมณ์ ความรู้สึก ประสบการณ์ชีวิต และจิตวิญญาณของผู้แต่งเพลง ยังคงเป็นสิ่งที่ปัญญาประดิษฐ์ไม่สามารถสร้างขึ้นมาแทนได้ทั้งหมด ขณะเดียวกันก็สะท้อนให้เห็นว่า วงการเพลงไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ ที่ศิลปินเริ่มใช้ AI เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์ผลงานมากขึ้น แต่ยังคงให้น้ำหนักกับความเป็นตัวตนของศิลปินเป็นหัวใจสำคัญของบทเพลง
NEWS1 รายงาน