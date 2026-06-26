# แสวงงานเข้า! ผู้ตรวจเลือกตั้งเอาผิด ปมนำข้อมูลเท็จเข้าระบบ
ประเด็นการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด พ.ต.อ.มนัส นครศรี ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำปี 2567 เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับนายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และสำนักงาน กกต. ที่ สภ.บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยกล่าวหาว่ามีการนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ อันอาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ผู้ร้องระบุว่า ก่อนการเลือก สว. ได้มีการแจ้งข้อมูลและรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเตรียมการฮั้วเลือก สว. ให้สำนักงาน กกต. รับทราบมาโดยตลอด แต่กลับไม่มีการดำเนินการตรวจสอบหรือป้องกันอย่างเพียงพอ พร้อมยืนยันว่ามีข้อมูลและพยานหลักฐานเกี่ยวกับการจัดทำ "โพยเลือก สว." ซึ่งได้ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแล้ว
พ.ต.อ.มนัส เห็นว่า คำชี้แจงของสำนักงาน กกต. ในบางประเด็นอาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่ตนมีอยู่ จึงตัดสินใจใช้สิทธิตามกฎหมายเข้าแจ้งความ เพื่อให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบว่ามีผู้ใดต้องรับผิดตามกฎหมายหรือไม่
ขณะที่ก่อนหน้านี้ สำนักงาน กกต. ได้ออกเอกสารชี้แจงยืนยันว่า การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายและอำนาจหน้าที่ พร้อมระบุว่าจากการตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่พบข้อมูลตามที่มีการกล่าวอ้างในบางประเด็น และยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่ของ กกต. เป็นไปตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด
ทั้งนี้ คดีดังกล่าวเพิ่งเข้าสู่กระบวนการรับแจ้งความและการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ โดยข้อกล่าวหาทั้งหมดยังต้องผ่านการตรวจสอบตามกระบวนการยุติธรรม และผู้ถูกกล่าวหายังคงได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด
อ้างอิง : การให้สัมภาษณ์ของ พ.ต.อ.มนัส นครศรี ผู้ตรวจการเลือกตั้ง และเอกสารชี้แจงของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
NEWS1 รายงาน