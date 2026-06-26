# ได้ลุ้น! ศาลนัดไต่สวนน.ช.ตั้ม พิจารณาว่าจะถอนประกันหรือไม่ 30 มิ.ย.69 นี้ เวลา 09.00 น.
ความเคลื่อนไหวในคดีของนายตั้ม มีความคืบหน้าล่าสุด หลังศาลมีคำสั่งนัดไต่สวนคำร้องที่ทนายความฝ่ายผู้ร้องยื่นขอให้เพิกถอนการปล่อยชั่วคราว หรือถอนประกันตัว โดยกำหนดนัดพิจารณาในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2569 เวลา 09.00 น.
การนัดไต่สวนครั้งนี้เป็นผลจากคำร้องของทนายปุย ซึ่งขอให้ศาลพิจารณาว่า พฤติการณ์ภายหลังได้รับการปล่อยชั่วคราวของนายตั้ม เข้าข่ายมีเหตุให้เพิกถอนการประกันตัวหรือไม่ โดยศาลจะรับฟังข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานจากทุกฝ่าย ก่อนมีคำวินิจฉัยตามกระบวนการกฎหมาย
ทั้งนี้ การนัดไต่สวนยังไม่ได้หมายความว่าศาลมีคำสั่งถอนประกันตัวแต่อย่างใด แต่เป็นขั้นตอนเพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุผลตามคำร้อง ก่อนจะมีคำสั่งว่าจะให้คงการปล่อยชั่วคราวไว้ หรือเพิกถอนการประกันตัว
คดีดังกล่าวยังคงได้รับความสนใจจากสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ ศาลจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะมีคำสั่งอย่างไร หลังรับฟังข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานครบทุกฝ่าย
เครดิตข้อมูล : ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์
NEWS1 รายงาน