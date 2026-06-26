เดือด! ชาวไร่อ้อยบุกอุตสาหกรรม กล่าวหาปลัดฯ คุมเกมสรรหาผู้แทน หวังยึดบอร์ดอ้อยฯ
4 องค์กรชาวไร่อ้อยลั่นไม่ยอมรับร่างระเบียบใหม่ ชี้เปิดช่องฝ่ายราชการครอบงำองค์กรเกษตรกร เรียกร้อง “วราวุธ” ยุติการแทรกแซงทันที
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 26 มิถุนายน 2569 ที่กระทรวงอุตสาหกรรม เครือข่าย 4 องค์กรชาวไร่อ้อยจากทั่วประเทศ รวมตัวเข้ายื่นหนังสือต่อนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อคัดค้านการแก้ไข ร่างระเบียบว่าด้วยการเสนอชื่อและถอดถอนผู้แทนชาวไร่อ้อยและผู้แทนโรงงานน้ำตาลทราย พร้อมเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนตัวประธานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยระบุว่าการดำเนินการที่ผ่านมาเป็นการแทรกแซงสิทธิของผู้แทนชาวไร่อ้อยและขัดต่อเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527
แกนนำชาวไร่อ้อยระบุว่า ต้นตอของความขัดแย้งครั้งนี้เกิดจากความพยายามของฝ่ายบริหารในการเข้าไปควบคุมกระบวนการสรรหาผู้แทนชาวไร่อ้อย ผ่านการผลักดันให้มีการแก้ไขระเบียบการเสนอชื่อและถอดถอนผู้แทน ซึ่งมองว่าเป็นการเพิ่มอำนาจให้ฝ่ายราชการสามารถแทรกแซงการได้มาซึ่งผู้แทนของเกษตรกร ทั้งที่กฎหมายกำหนดให้การคัดเลือกเป็นสิทธิขององค์กรชาวไร่อ้อยโดยตรง
หนังสือร้องเรียนระบุว่า ตลอดกว่า 2 ปีที่ผ่านมา มีการชะลอการแต่งตั้งคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายชุดใหม่ พร้อมทั้งมีความพยายามผลักดันระเบียบที่จะเปิดทางให้ฝ่ายราชการสามารถกำหนดหรือถอดถอนผู้แทนชาวไร่อ้อยได้ ซึ่งผู้แทนชาวไร่มองว่า เป็นการขัดต่อบทบัญญัติของ พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย และเป็นการลิดรอนความเป็นอิสระขององค์กรชาวไร่
นอกจากนี้ ผู้แทนชาวไร่อ้อยยังกล่าวหาว่า ประธานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการบริหารการประชุม ทั้งการจัดที่นั่งที่ถูกมองว่าไม่ให้เกียรติผู้แทนชาวไร่ การปล่อยให้การประชุมเว้นช่วงเป็นเวลานานหลายเดือน ก่อนเรียกประชุมครั้งละ 6-7 ชั่วโมง พร้อมวาระจำนวนมากจนผู้แทนชาวไร่ไม่สามารถพิจารณารายละเอียดได้อย่างรอบด้าน
อีกประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาคือ เงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยสดตันละ 120 บาท โดยผู้ชุมนุมระบุว่า เดิมมีแนวทางจ่ายตรงให้เกษตรกรเต็มจำนวน แต่ภายหลังมีข้อเสนอให้แบ่งการจ่ายเป็น 69 บาท และ 51 บาท ซึ่งชาวไร่มองว่าจะสร้างความยุ่งยากและทำให้ความช่วยเหลือไม่ถึงมือเกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ
แกนนำทั้ง 4 องค์กรประกาศจุดยืนร่วมกันว่า จะคัดค้านร่างระเบียบดังกล่าวจนถึงที่สุด พร้อมเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยุติความพยายามแทรกแซงกระบวนการสรรหาผู้แทนชาวไร่อ้อย และยืนยันให้การบริหารคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย เพื่อรักษาสิทธิและความเป็นอิสระขององค์กรชาวไร่อ้อยทั่วประเทศ