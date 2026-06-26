# คุณยายแห่งสงขลาจากบ้านมาไกล สู้ทั้งฝนและรบ. เพื่อค้าน SEC-แลนด์บริดจ์
บรรยากาศการชุมนุมของเครือข่ายประชาชนหยุดกฎหมายขายแผ่นดินบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาล ยังคงมีประชาชนจากหลายจังหวัดในภาคใต้เดินทางเข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในนั้นคือ นางจันทิมา ชัยบุตรดี หรือ "โต๊ะเนาะ" ประธานกลุ่มนักรบผ้าถุง ซึ่งเดินทางจากอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมเรียกร้องให้รัฐบาลยุติการผลักดันร่างกฎหมาย SEC และโครงการแลนด์บริดจ์ โดยยืนยันว่าเป็นการลุกขึ้นมาปกป้องทรัพยากรทางทะเลและวิถีชีวิตของคนในชุมชน
นางจันทิมา เปิดเผยว่า ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสะกอม ตำบลตลิ่งชัน และตำบลจะนะ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน จึงมีความกังวลว่า หากมีการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกและโครงการแลนด์บริดจ์ จะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเล ระบบนิเวศ และอาชีพของประชาชนในพื้นที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลยุติการผลักดันโครงการดังกล่าว ไม่ใช่เพียงการชะลอหรือทบทวน
เธอระบุว่า การคัดค้านโครงการอุตสาหกรรมในพื้นที่จะนะดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2539 ในช่วงโครงการท่อก๊าซไทย–มาเลเซียและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ก่อนจะพัฒนามาเป็นการขับเคลื่อนของกลุ่ม "นักรบผ้าถุง" ซึ่งยืนยันจุดยืนในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมสนับสนุนการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ (SEA) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาบนพื้นฐานของข้อมูลด้านทรัพยากรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
นางจันทิมา ยังกล่าวว่า ร่างกฎหมาย SEC และโครงการแลนด์บริดจ์ จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชายฝั่งหลายจังหวัดในภาคใต้ ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต และอาชีพของประชาชน พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลรับฟังเสียงของชุมชนและผู้ได้รับผลกระทบอย่างจริงจัง โดยเห็นว่าการพัฒนาควรสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง ไม่ใช่เอื้อประโยชน์แก่กลุ่มทุนเพียงบางส่วน
นอกจากนี้ เธอยังกล่าวว่า แม้การออกมาเคลื่อนไหวจะต้องเผชิญแรงกดดันในบางช่วงที่ผ่านมา แต่ยังคงยืนยันที่จะเดินหน้าปกป้องทรัพยากรทางทะเลต่อไป พร้อมฝากถึงรัฐบาลว่า หากต้องการพัฒนาประเทศ ควรเริ่มจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และยุติการผลักดันกฎหมาย SEC รวมถึงโครงการแลนด์บริดจ์ เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตของคนรุ่นต่อไป
NEWS1 รายงาน