# น้ำนิ่ง หนุ่มสงขลา มาไกลถึงทำเนียบ เพื่อแสดงพลังค้าน SEC-แลนด์บริดจ์
บรรยากาศการชุมนุมบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลยังคงมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง โดยนายอภิศักดิ์ ทัศนี หรือ "น้ำนิ่ง" โฆษกการชุมนุมเครือข่ายประชาชนหยุดกฎหมายขายแผ่นดิน เดินทางจากอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เข้าร่วมชุมนุมเพื่อยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนนโยบายการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ พร้อมคัดค้านร่างกฎหมาย SEC และโครงการแลนด์บริดจ์
น้ำนิ่งเปิดเผยว่า เครือข่ายประชาชนมีข้อเรียกร้องหลัก 3 ประการ ได้แก่ ขอให้ยุติการผลักดันกฎหมาย SEC ยุติโครงการแลนด์บริดจ์ และเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมจัดทำแผนพัฒนาภาคใต้ฉบับใหม่ โดยยืนยันว่าการพัฒนาควรเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ไม่ใช่การกำหนดนโยบายจากส่วนกลางเพียงฝ่ายเดียว
เขาระบุว่า ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี ประเทศไทยใช้แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เป็นตัวขับเคลื่อน แม้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศจะเติบโต แต่กลับก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต และความเหลื่อมล้ำในหลายพื้นที่ พร้อมยกตัวอย่างพื้นที่ภาคตะวันออกที่เผชิญปัญหามลพิษและการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งมองว่าเป็นบทเรียนสำคัญที่ไม่ควรเกิดขึ้นซ้ำในภาคใต้
น้ำนิ่งยังแสดงความกังวลว่า หากโครงการแลนด์บริดจ์เดินหน้าต่อ อาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเล แหล่งดำน้ำระดับโลก การประมง และภาคการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นรายได้สำคัญของประชาชนในพื้นที่ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าประโยชน์จากโครงการอาจตกอยู่กับกลุ่มทุนบางส่วน ขณะที่ชุมชนท้องถิ่นอาจต้องสูญเสียที่ดิน วิถีชีวิต และทรัพยากรธรรมชาติ
นอกจากนี้ เขาเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนอย่างจริงจัง พร้อมยืนยันว่าเครือข่ายไม่ได้คัดค้านการพัฒนาประเทศ แต่ต้องการเห็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับฐานทรัพยากร การเกษตร การท่องเที่ยว และวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมและมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของภาคใต้
NEWS1 รายงาน