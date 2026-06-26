# รมว.ยุติธรรม เปิดไพ่! DSI พบพิรุธเส้นเงิน "ภาวุธ" โยน กกต. อาจชี้ยุบ ปชน.
ประเด็นเส้นทางการเงินในคดีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ ถูกหยิบยกขึ้นอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎร ก่อนที่ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จะออกมาเปิดเผยว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบข้อพิรุธเกี่ยวกับเส้นทางการเงินที่โอนถึงนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน จำนวน 28 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นที่ DSI อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง
เมื่อเวลา 11.05 น. วันที่ 26 มิถุนายน 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.ท.รุทธพล เปิดเผยว่า DSI พบข้อสงสัยเกี่ยวกับเส้นทางการเงินจากธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเทรดทอง โดยระบุว่า ระบบปกติของการซื้อขายจะมีบริษัทโบรกเกอร์และบริษัทรับชำระเงินเป็นผู้ดำเนินธุรกรรม แต่จากการตรวจสอบพบว่า เงินจำนวน 28 ล้านบาทที่นายภาวุธได้รับ เป็นการโอนจากบริษัท สปาร์ก ดิจิทัล จำกัด จำนวน 14 ครั้ง ครั้งละ 2 ล้านบาท ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบธุรกรรมที่ควรเกิดขึ้น จึงเป็นเหตุให้ DSI ต้องตรวจสอบเพิ่มเติม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่า จากข้อมูลเบื้องต้น นายภาวุธเคยมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว ขณะที่ DSI ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบบทบาทของบริษัทต่าง ๆ ที่ปรากฏในเส้นทางการเงิน รวมถึงสถานะการประกอบธุรกิจของแต่ละบริษัท เพื่อพิสูจน์ว่ามีความเกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่กำลังตรวจสอบหรือไม่
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า หากภายหลังพบว่าเงินดังกล่าวถูกโอนไปยังพรรคประชาชน จะเข้าข่ายนำไปสู่การยุบพรรคหรือไม่ พล.ต.ท.รุทธพล ระบุว่า เรื่องดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในการพิจารณาตามกฎหมาย พร้อมยืนยันว่า DSI มีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเท่านั้น
ด้านนายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยว่า ปปง. ได้ประสานการทำงานร่วมกับ DSI อย่างต่อเนื่องในการตรวจสอบเส้นทางการเงิน และอยู่ระหว่างการขยายผลข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยยังไม่เปิดเผยรายละเอียด เนื่องจากการตรวจสอบยังไม่แล้วเสร็จ
NEWS1 รายงาน