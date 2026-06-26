# ไม่จบในสภา! หมอวรงค์ยื่น ป.ป.ช. ร้องไชยชนก ปม TH-AI Passport
นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อขอให้ตรวจสอบนายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายพชร อนันตศิลป์ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และผู้เกี่ยวข้อง กรณีการดำเนินโครงการ TH-AI Passport โดยขอให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ที่อาจเข้าข่ายการล็อกสเปกและเอื้อประโยชน์แก่เอกชนบางราย ตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้าง
การยื่นคำร้องครั้งนี้มีขึ้นภายหลัง นพ.วรงค์ อภิปรายประเด็นดังกล่าวในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยระบุว่าแม้การอภิปรายจะไม่สามารถดำเนินต่อได้ครบทุกประเด็น แต่เห็นว่าข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวควรเข้าสู่การตรวจสอบขององค์กรอิสระ เพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏและสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชน
นพ.วรงค์ เปิดเผยว่า ได้เสนอแนะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบยุติการดำเนินโครงการในรูปแบบปัจจุบัน พร้อมจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ใหม่ โดยเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเสรี โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อขจัดข้อครหาว่ามีการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง พร้อมระบุว่ายังมีเวลาที่จะแก้ไขแนวทางดำเนินการ ซึ่งจะช่วยให้ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นลดลงและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย
ทั้งนี้ การยื่นเรื่องต่อ ป.ป.ช. เป็นการขอให้ใช้อำนาจตามกฎหมายตรวจสอบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่ถูกร้องเรียนว่าเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ โดยขั้นตอนหลังจากนี้จะเป็นการพิจารณารับคำร้องและรวบรวมพยานหลักฐานตามกระบวนการของ ป.ป.ช. ก่อนวินิจฉัยว่าจะมีมูลเพียงพอให้ดำเนินการไต่สวนต่อไปหรือไม่
NEWS1 รายงาน