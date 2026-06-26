# เปิดโปงวงจรอุบาทว์? อดีตครูอ้าง "ครูน้อย" ยอมจบชีวิตจำนวนมาก คับแค้นไม่ได้รับความยุติธรรม
กระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับระบบราชการและการสอบบรรจุยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเพจ เจ้าขุนทอง Jao-khoonthong เผยแพร่คลิปวิดีโอแสดงความคิดเห็นของผู้ที่ระบุว่าตนเองเคยเป็นครู โดยช่วงหนึ่งของคลิปได้กล่าวถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบุคลากรในระบบการศึกษา
ผู้โพสต์ระบุว่า ในอดีตมีครูจำนวนไม่น้อยที่ต้องเผชิญกับความกดดันจากระบบการทำงาน ความไม่เป็นธรรม และภาระหนี้สิน จนเกิดความเครียดสะสม พร้อมยกตัวอย่างว่าเคยปรากฏข่าวผู้บริหารหรือข้าราชการบางรายตัดสินใจจบชีวิตตนเองจากปัญหาดังกล่าว
นอกจากนี้ ผู้โพสต์ยังตั้งข้อสังเกตว่า หากระบบการคัดเลือกและการบริหารบุคคลไม่มีความโปร่งใส หรือเปิดช่องให้เกิดการเอื้อประโยชน์แก่บุคคลบางกลุ่ม ย่อมทำให้ผู้ที่พยายามทำงานด้วยความสามารถของตนเองเกิดความรู้สึกคับแค้นและหมดหวัง
ผู้โพสต์ย้ำว่า ตนชื่นชมผู้ที่สอบเข้ารับราชการได้ด้วยความสามารถ แต่ไม่เห็นด้วยกับการทุจริตหรือการใช้เส้นสาย พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหาเชิงระบบ เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคน
อย่างไรก็ตาม เนื้อหาทั้งหมดเป็นการแสดงความคิดเห็นและคำกล่าวอ้างของผู้โพสต์ในคลิป ยังไม่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานของรัฐหรือผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ จึงต้องรอข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
เครดิต : เพจ เจ้าขุนทอง Jao-khoonthong
NEWS1 รายงาน