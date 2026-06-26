# ด่วน! อธิบดีกรมการปกครอง ฟ้องทนายอั๋น ปมพาดพิงโกงสอบท้องถิ่น
นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง เตรียมดำเนินคดีนายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือ "ทนายอั๋น บุรีรัมย์" ในข้อหาหมิ่นประมาทและความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ภายหลังถูกกล่าวพาดพิงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่าไม่เป็นความจริงและส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เมื่อเวลา 10.55 น. วันที่ 26 มิถุนายน 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายนฤชาเปิดเผยว่า ได้มอบหมายฝ่ายกฎหมายดำเนินการยื่นฟ้องในช่วงบ่ายวันเดียวกัน โดยระบุว่าเป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายของผู้เสียหาย หลังมีการเผยแพร่ข้อมูลที่กล่าวอ้างว่าตนเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบท้องถิ่น ทั้งที่ไม่มีหน้าที่และไม่มีอำนาจเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว
อธิบดีกรมการปกครองยืนยันว่า การกล่าวหาที่ไม่มีข้อเท็จจริงรองรับได้สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของตนในฐานะข้าราชการระดับสูง จึงตัดสินใจดำเนินคดีทั้งในข้อหาหมิ่นประมาทและความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมเป็นผู้พิสูจน์ข้อเท็จจริงและพิจารณาความรับผิดตามกฎหมาย
ก่อนหน้านี้ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ออกคำชี้แจงยืนยันว่า อธิบดีกรมการปกครองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมย้ำว่าการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐ จะมีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด ขณะที่การตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นยังเป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
ด้านนักกฎหมายมองว่า การตัดสินใจใช้สิทธิฟ้องร้องครั้งนี้ จะทำให้ข้อกล่าวหาที่ถูกเผยแพร่เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ในชั้นศาล ซึ่งทั้งฝ่ายผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาจะต้องนำพยานหลักฐานมาสนับสนุนข้ออ้างของตน ขณะที่สังคมยังคงจับตาความคืบหน้าของคดีทุจริตสอบท้องถิ่น ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจตามกฎหมาย
NEWS1 รายงาน