# อดีตครูแฉ! รร.รัฐก็มีโกง ช่วยเหลือลูกหลาน ผอ.-ผู้หลักผู้ใหญ่ใน อบต. ขึ้นตำแหน่ง
ประเด็นการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นยังคงถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเพจ เจ้าขุนทอง Jao-khoonthong ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอแสดงความคิดเห็น โดยผู้โพสต์ซึ่งระบุว่าตนเองเคยเป็นครู ได้เล่าประสบการณ์และมุมมองเกี่ยวกับระบบการบรรจุข้าราชการในอดีต พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงช่องโหว่ที่อาจเอื้อให้เกิดความไม่เป็นธรรม
ผู้โพสต์อ้างว่า ในอดีตการสอบบรรจุบางรูปแบบ โดยเฉพาะการสอบกรณีพิเศษ มีเงื่อนไขที่เอื้อให้บุคคลบางกลุ่มได้เปรียบ โดยยกตัวอย่างว่า มีกรณีที่ผู้บริหารโรงเรียนบางแห่งนำลูกหลานของตนเองเข้ามาปฏิบัติงาน และเป็นผู้จ่ายเงินเดือนให้เอง เพื่อให้มีหลักฐานการทำงานและคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ ก่อนเข้าสอบบรรจุในภายหลัง
นอกจากนี้ ยังตั้งข้อสังเกตว่า ระบบดังกล่าวอาจเปิดช่องให้ลูกหลานของผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับโอกาสมากกว่าบุคคลทั่วไป ขณะที่ผู้ที่ไม่มีฐานะหรือไม่มีเครือข่ายสนับสนุน อาจไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวได้ แม้จะมีความสามารถก็ตาม
ผู้โพสต์ยังกล่าวว่า ตนเห็นด้วยและชื่นชมผู้ที่สอบเข้ารับราชการได้ด้วยความสามารถของตนเอง แต่ไม่เห็นด้วยกับการใช้ช่องว่างของระบบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลบางกลุ่ม พร้อมระบุว่า หากมีการทุจริตเกิดขึ้นจริง มักไม่ใช่การกระทำของบุคคลเพียงคนเดียว แต่เป็นการดำเนินการในลักษณะเป็นเครือข่าย
อย่างไรก็ตาม เนื้อหาทั้งหมดเป็นการแสดงความคิดเห็นและคำกล่าวอ้างของผู้โพสต์ในคลิป ซึ่งยังไม่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และยังไม่มีข้อสรุปจากการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ
เครดิต : เพจ เจ้าขุนทอง Jao-khoonthong
NEWS1 รายงาน