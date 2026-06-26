# สมชายชวนจับตา ส.ว.เตรียมผ่านร่างนิรโทษ อาจลักไก่สอดไส้ล้างผิดฮั้ว ส.ว.
การประชุมวุฒิสภาในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2569 ถูกจับตาเป็นพิเศษ หลังมีวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุข หรือร่างกฎหมายนิรโทษกรรมทางการเมือง ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญแล้ว โดยมีรายงานว่าร่างกฎหมายดังกล่าวยังคงสาระสำคัญไว้เกือบทั้งหมด แต่มีการปรับรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายที่กำหนดฐานความผิดซึ่งอาจได้รับการพิจารณานิรโทษกรรม
ประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ คือ การนำความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 เข้ามาอยู่ในบัญชีแนบท้าย แม้จะกำหนดยกเว้นความผิดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเลือกตั้ง การเลือกตั้งไม่เป็นธรรม และการแสดงคุณสมบัติอันเป็นเท็จก็ตาม
นายสมชาย แสวงการ อดีตสมาชิกวุฒิสภา โพสต์แสดงความกังวลว่า การบรรจุกฎหมายทั้ง 3 ฉบับไว้ในบัญชีแนบท้าย ทำให้เกิดข้อสงสัยว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการนิรโทษกรรมคดีบางประเภทในอนาคตหรือไม่ โดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ส.ส. การได้มาซึ่ง ส.ว. รวมถึงคดีที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
นายสมชายตั้งข้อสังเกตว่า หากไม่มีมูลฐานความผิดที่เกี่ยวข้องจริง เหตุใดจึงต้องนำกฎหมายดังกล่าวมาใส่ไว้ในบัญชีแนบท้าย พร้อมระบุว่า ไม่ต้องการให้กฎหมายนิรโทษกรรมซึ่งมีเป้าหมายสร้างความปรองดอง ถูกใช้เป็นช่องทาง "สอดไส้" เพื่อช่วยเหลือคดีบางประเภท โดยเรียกร้องให้คณะกรรมาธิการและผู้เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงต่อสาธารณชนอย่างชัดเจน
ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ.สร้างเสริมสังคมสันติสุข มีกำหนดเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาในวันที่ 30 มิถุนายน 2569 หากที่ประชุมวุฒิสภาให้ความเห็นชอบ ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนตามกระบวนการนิติบัญญัติต่อไป
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานหรือข้อยืนยันว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดการนิรโทษกรรมคดีฮั้วเลือก ส.ว. หรือคดีเลือกตั้งตามที่มีข้อกังวล โดยประเด็นดังกล่าวยังเป็นข้อสังเกตและข้อเรียกร้องให้มีการชี้แจงจากนายสมชาย แสวงการ และยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมาธิการผู้พิจารณาร่างกฎหมายในประเด็นนี้
NEWS1 รายงาน