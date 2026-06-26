# ท้องถิ่นอีกแล้ว! ป.ป.ช.สอบเทศบาลหาดใหญ่ ปมเรือกู้ภัย 10 ลำ ท้องวี 9 ลำ งบ 11.41 ล้านบาท
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการจัดซื้อเรือพร้อมเครื่องยนต์สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของเทศบาลนครหาดใหญ่ หลังได้รับเบาะแสว่าการดำเนินโครงการอาจมีความผิดปกติในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะประเด็นการกำหนดราคากลางและราคาจัดซื้อที่อาจสูงกว่าราคาตลาด
นายราม วสุธนภิญโญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบเรือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้เทศบาลนครหาดใหญ่จัดเตรียมเอกสารประกอบทุกขั้นตอนของโครงการ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารอนุมัติโครงการ การกำหนดราคากลาง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สัญญาซื้อขาย ใบส่งมอบงาน รายงานการตรวจรับพัสดุ ตลอดจนคุณลักษณะเฉพาะของเรือและเครื่องยนต์ เพื่อประกอบการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่
ข้อมูลเบื้องต้นระบุว่า โครงการดังกล่าวใช้งบประมาณ 11.41 ล้านบาท สำหรับจัดซื้อเรือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 10 ลำ ประกอบด้วย เรือสปีดโบ๊ต 1 ลำ และ เรือท้องวี 9 ลำ โดยก่อนหน้านี้มีการเจรจาต่อรองราคาจากวงเงินเสนอขายประมาณ 13 ล้านบาท ก่อนลดลงเหลือวงเงินที่จัดซื้อจริง
สำหรับการจัดซื้อเรือครั้งนี้ มีขึ้นภายหลังจังหวัดสงขลาประชุมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยในช่วงปลายปี 2568 โดยเทศบาลนครหาดใหญ่ได้รับมอบหมายให้จัดหาอุปกรณ์กู้ภัยเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดน้ำท่วมฉุกเฉิน
อย่างไรก็ตาม สำนักงาน ป.ป.ช. ย้ำว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงภายหลังได้รับเบาะแส และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 โดยขณะนี้ ยังไม่มีการชี้มูลความผิดบุคคลหรือหน่วยงานใด และจะดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบด้าน ก่อนสรุปผลการตรวจสอบตามขั้นตอนของกฎหมาย
ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า การตรวจสอบจะครอบคลุมทั้งความเหมาะสมของราคากลาง ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ครบถ้วน โปร่งใส และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ก่อนรายงานผลต่อสาธารณชนต่อไป
NEWS1 รายงาน