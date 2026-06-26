อึ้งทั้งประเทศ! สีหศักดิ์ ยืนยัน MOU 43 ยังมีประโยชน์
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ยืนยันว่า แม้รัฐบาลจะยกเลิก MOU 44 เพื่อเปิดทางสู่การเจรจาในบริบทใหม่ แต่ MOU 43 ยังคงมีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในการดำเนินการเรื่องเขตแดนกับกัมพูชา
นายสีหศักดิ์กล่าวว่า MOU 43 มีสาระสำคัญที่แตกต่างจาก MOU 44 เพราะมีการกำหนดให้ใช้หลักฐานหลายประเภทประกอบการพิจารณาเรื่องเขตแดน ไม่ได้ยึดเพียงแผนที่มาตราส่วน 1:200,000 ซึ่งเป็นประเด็นที่ไทยมีข้อโต้แย้งมาโดยตลอด พร้อมเห็นว่า MOU 43 ยังสามารถใช้เป็นกรอบในการดำเนินการด้านเขตแดนได้ต่อไป
ในส่วนของข้อพิพาททางทะเล ไทยกำลังเข้าสู่กระบวนการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (UNCLOS) โดยอยู่ระหว่างการคัดเลือกประธานกรรมาธิการประนอม ซึ่งไทยหวังว่าจะได้บุคคลที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับว่ามีความเป็นกลาง โดยคาดว่ากระบวนการแต่งตั้งจะแล้วเสร็จภายใน 30 วัน ก่อนเริ่มกำหนดกรอบการเจรจาและให้ทั้งไทยและกัมพูชานำเสนอข้อมูล
นายสีหศักดิ์ย้ำว่า ประเทศไทยจำเป็นต้องเคารพพันธกรณีระหว่างประเทศในฐานะภาคี UNCLOS และต้องใช้กระบวนการตามกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ พร้อมระบุว่า เป้าหมายของไทยคือการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ ควบคู่ไปกับการแสวงหาทางออกที่ทั้งสองฝ่ายสามารถยอมรับร่วมกันได้
คำให้สัมภาษณ์ดังกล่าวสร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคม เนื่องจากก่อนหน้านี้มีข้อเรียกร้องจากหลายฝ่ายให้ยกเลิกทั้ง MOU 43 และ MOU 44 ขณะที่นายสีหศักดิ์ยืนยันว่า MOU 43 ยังมีประโยชน์และควรรับฟังความคิดเห็นของประชาชนควบคู่ไปกับการดำเนินนโยบายด้านการต่างประเทศ
NEWS1 รายงาน