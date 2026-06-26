หมอวรงค์ อึ้ง! อดีตไม่เคยเจอ ครั้งแรกถูกปิดปาก ไม่ให้อภิปรายถามรัฐบาลเรื่องภาษีประชาชน
นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ออกมาแถลงภายหลังการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยระบุว่า ตลอดการทำหน้าที่ทางการเมืองที่ผ่านมา ไม่เคยพบเหตุการณ์ที่สมาชิกสภาถูกจำกัดโอกาสในการอภิปรายเกี่ยวกับการใช้งบประมาณของรัฐเช่นครั้งนี้ พร้อมระบุว่าเป็น “ครั้งแรก” ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้อภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินภาษีของประชาชน
นพ.วรงค์ กล่าวว่า ในอดีตไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลยุคใด การพิจารณาเรื่องงบประมาณหรือการแปรญัตติงบประมาณ ล้วนเปิดโอกาสให้สมาชิกอภิปรายและตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ เพราะเงินทุกบาททุกสตางค์เป็นเงินภาษีของประชาชน ซึ่งประชาชนมีสิทธิรับรู้และตรวจสอบการใช้จ่ายของภาครัฐ
อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาครั้งนี้ เขาระบุว่า แม้จะพยายามอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณเพียงบางส่วน ก็ถูกขัดขวางจนไม่สามารถอภิปรายต่อได้ จึงตัดสินใจแถลงต่อสื่อมวลชนแทน เพื่อสรุปข้อเท็จจริงและนำเสนอข้อมูลที่เตรียมไว้
นพ.วรงค์ ระบุว่า ประเด็นที่ต้องการอภิปรายเกี่ยวข้องกับโครงการ THAI Passport ซึ่งเขาอ้างว่ามีลักษณะเอื้อประโยชน์และล็อกสเปกให้กับบริษัทเอกชน พร้อมยืนยันว่ามีข้อมูลและหลักฐานประกอบข้อกล่าวอ้าง และเห็นว่าควรเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบอย่างโปร่งใส เนื่องจากเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณจากภาษีของประชาชน
ทั้งนี้ ข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นมุมมองและข้อกล่าวอ้างของ นพ.วรงค์ ซึ่งยังไม่มีคำชี้แจงจากหน่วยงานภาครัฐหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต่อประเด็นดังกล่าวในขณะนี้.
NEWS1 รายงาน