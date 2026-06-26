ค่ำคืนที่ 4 ของชาวใต้ใจสู้ ปกป้องแผ่นดิน ค้าน SEC - แลนด์บริดจ์ ยืนหยัดท่ามกลางสายฝน
กลุ่มเครือข่าย “ปกป้องแผ่นดินใต้ SEC WATCH” ยังคงปักหลักชุมนุมบริเวณทำเนียบรัฐบาลต่อเนื่องเป็นคืนที่ 4 เพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านร่างกฎหมายที่กลุ่มผู้ชุมนุมระบุว่าอาจเปิดช่องให้เกิดการถือครองหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินของไทยโดยชาวต่างชาติ รวมถึงแสดงความกังวลต่อโครงการแลนด์บริดจ์ ซึ่งมองว่าอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้
แม้ตลอดคืนวันที่ 25 มิถุนายน 2569 จะมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงกว่าหลายวันที่ผ่านมา จนผ้าใบที่ใช้เป็นที่กำบังฝนได้รับความเสียหายและปลิวขาดบางส่วน แต่ผู้ชุมนุมยังคงพักค้างคืนและไม่ยุติการปักหลัก โดยอาศัยผ้าใบและเต็นท์ที่เหลือเป็นที่หลบฝน พร้อมช่วยกันซ่อมแซมอุปกรณ์เท่าที่สามารถทำได้
ภาพที่เผยแพร่ผ่านเพจ “ปกป้องแผ่นดินใต้ SEC WATCH” แสดงให้เห็นบรรยากาศของผู้ชุมนุมที่ยังคงรวมตัวกันท่ามกลางสายฝน บางส่วนยืนเฝ้าพื้นที่ ขณะที่อีกส่วนหลบอยู่ใต้ผ้าใบที่ถูกแรงลมพัดจนหย่อนตัวลง สะท้อนความตั้งใจที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนข้อเรียกร้อง แม้ต้องเผชิญสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย
ผู้ชุมนุมยืนยันว่าจะติดตามความเคลื่อนไหวของภาครัฐอย่างใกล้ชิด และเรียกร้องให้รัฐบาลรับฟังข้อกังวลของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมเปิดพื้นที่ให้มีการรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านก่อนดำเนินนโยบายหรือโครงการที่เกี่ยวข้องต่อไป.
NEWS1 รายงาน